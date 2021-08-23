Chuyện lạ: Người đàn ông ăn lá cây suốt 25 năm để tồn tại nhưng không bao giờ bị bệnh

Thế giới 23/08/2021 17:56

Một người đàn ông nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng khi ăn lá cây suốt 25 năm để sinh tồn vì nhà quá nghèo.

Một người đàn ông Pakistan đã sống sót nhờ việc ăn lá cây suốt 25 năm qua, điều đáng nói là ông chưa một lần bị ốm đau và tình hình sức khỏe hiện giờ rất tốt.

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 Người đàn ông nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ăn lá cây để sinh tồn suốt 25 năm

Mehmood Butt – người đàn ông đến từ Pakistan đã ăn lá cây để sinh tồn suốt 25 năm qua. Ban đầu ông Butt ăn lá cây vì gia đình quá nghèo, cuộc sống quá khó khăn khiến ông chẳng thể kiếm được một bữa ăn. Ông nghĩ rằng thay vì đi ăn xin ngoài đường hay là ăn lá cây để duy trì cuộc sống.

Ông Butt cho biết, sau này khi cuộc sống “dễ thở” hơn, ông có việc làm và kiếm được tiền để mua thức ăn nhưng ông vẫn thích duy trì cách ăn uống độc đáo của mình. Điều đáng nói là dù ăn lá cây suốt 25 năm qua nhưng ông Butt chưa bao giờ bị ốm.

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 Trước đây vì quá nghèo nên ông Butt phải ăn lá cây để duy trì sự sống
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Vậy nhưng khi đã có tiền ông vẫn duy trì thói quen độc đáo này 

Một người hàng xóm của ông Butt cho biết, ông chưa bao thấy ông Butt đến gặp bắc sĩ hay đi bệnh viện khám bệnh. Mọi người đều rất sốc khi thấy ông Butt ăn lá cây hơn 20 năm mà sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Nhờ thói quen ăn lá cây nhưng không bao giờ bị bệnh đã khiến ông Butt nổi tiếng trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   mạng xã hội đi bệnh viện khám bệnh cách ăn uống độc đáo

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