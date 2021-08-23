Khi đang giương cờ chào mừng chuyến thăm của một quan chức địa phương, cậu bé 13 tuổi ở Ấn Độ bất ngờ bị điện giật tử vong.

Cậu bé 13 tuổi ở bang Tamil Nadu và hơn 10 người đàn ông tham gia buổi lễ đón một Bộ trưởng Tamil Nadu vào ngày 22/8. Vậy nhưng cậu bé 13 tuổi đã tử vong vì bị điện giật ngay trong sự kiện này.

Cậu bé 13 tuổi tử vong thương tâm khi tham gia một sự kiện chính trị của bang Tamil Nadu, Ấn Độ

Theo India Today, cậu bé đã qua đời được xác định là Dinesh, đang là học sinh lớp 8. Disnesh cùng hàng chục người khác tham gia công tác đón một Bộ trưởng của bang Tamil Nadu đến thăm. Khi Disnesh đặt cột cờ xuống đất, cột cờ đã chạm vào một dây điện cao thế trên mặt đất và Disnesh “bị ném” lên không trung. Sau đó cậu bé đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau cái chết của Disnesh, đã có những cuộc chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về văn hóa đặt biểu ngữ, bảng, áp phích và cờ cho các sự kiện chính trị của bang. Vào năm 2019, một phụ nữ cũng đã tử vong sau khi bị một biểu ngữ chào đón một nhà lãnh đạo rơi vào người.

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