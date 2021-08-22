Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành, một người đàn ông đã bị thẩm phán tuyên án 3 năm tù vì phản đối việc đeo khẩu trang.
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Theo QQ, một người đàn ông đến từ Banyuwanqi, tỉnh Đông Java, Indonesia đã bất ngờ “bay lên” phía chủ tọa và tấn công người này sau khi chủ tọa vừa đọc án phạt 3 năm tù. Trước đó, bị cáo đã bị bắt vì phản đối việc đeo khẩu trang giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành tại Indonesia.
Ngày 19/8, người phát ngôn của tòa án Banyuwanqi cho biết, chủ tọa phiên tòa không bị thương khi vụ tấn công này xảy ra. Khi bị cáo nhảy lên và tấn công chủ tọa phiên tòa, các cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay lập tức đã có mặt và khống chế bị cáo. Các thẩm phán tại phiên tòa đều sững sờ trước cảnh tượng này. Sau khi bị kết án 3 năm tù vì phản đối việc đeo khẩu trang, người đàn ông này tỏ ra không hài lòng với bản án nên đã tấn công chủ tọa phiên tòa.
Người đàn ông phản đối việc đeo mặt nạ này từng quay video và nói rằng virus Corona không hề tồn tại. Tất cả đều là do chính quyền địa phương bịa đặt nên bị cảnh sát bắt giữ. Ngoài ra, người đàn ông này cũng bị tình nghi đã ăn trộm hài cốt của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại bệnh viện. Sau khi tấn công chủ tọa phiên tòa, người đàn ông này có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng hơn.