Cậu bé 13 tuổi tử vong thương tâm khi leo lên đồi tìm tín hiệu để học trực tuyến

Thế giới 20/08/2021 16:08

Mới đây, một cậu bé 13 tuổi người Ấn Độ đã tử vong thương tâm khi chạy lên một ngọn đồi để tìm tín hiệu học trực tuyến.

Theo 163, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 17/8, Andria Jagaranga – cậu bé 13 tuổi, học lớp 8 tại bang Orissa, Ấn Độ vẫn tham gia lớp học trực tuyến như thường lệ. Vậy nhưng sau đó nhà cậu bé không có tín hiệu nên Andria chỉ có thể chạy ra ngoài tìm tín hiệu tiếp tục tham gia buổi học.

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 Trong nhà không có tín hiệu nên Andria phải leo lên một ngọn đồi để tìm kiếm tín hiệu

Cậu bé 13 tuổi lên một ngọn đồi cao 200 mét bên cạnh ngôi làng, đây là nơi duy nhất gần đó có thể nhận được tín hiệu mạng. Bình thường, Andria và một vài người bạn leo lên ngọn đồi này để học trực tuyến khá suôn sẻ. Vậy nhưng lần này đã có sự cổ xảy ra.

Hai giờ sau khi Andria ra ngoài, một người bạn hoảng sợ chạy đến nhà Andria nói với bố cậu bé rằng, Andria vô tình rơi xuống dưới từ một tảng đá lớn. Bố Andria cho biết, mấy ngày qua trời mưa liên tục khiến tảng đá rất trơn. Andria vì muốn nhận được tín hiệu đường truyền tốt hơn nên đã ngồi lên tảng đá, không ngờ bị rơi xuống dưới đâm vào một gốc cây và bị gãy chân.

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 Vậy nhưng cậu bé đã bị trượt chân rơi xuống dưới và tử vong sau đó 

Khi bố Andria tìm đến nơi, cậu con trai 13 tuổi đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở, ông vội tìm xe đưa con trai đến bệnh viện cách đó 20 km để cấp cứu. Bác sĩ phát hiện đầu, ngự và chân của Andria bị thương nặng nên đề nghị gia đình chuyển đến một bệnh viện lớn hơn để điều trị. Vậy nhưng trước khi được chuyển viện, Andria đã tử vong vì chấn thương quá nặng.

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