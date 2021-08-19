Thấy con gái có những dấu hiệu bất thường, người mẹ đưa cô đến bệnh viện và đã suy sụp hoàn toàn sau khi biết tin con gái có thai.

Cô gái nằm liệt giường suốt 18 năm, bố cô bỏ đi khỏi nhà từ khi cô còn nhỏ. Hai mẹ con sống dựa vào nhau suốt những năm qua. Vậy nhưng đến một ngày, người mẹ phát hiện con gái của mình có những dấu hiệu bất thường, bà đưa con gái đến bệnh viện khám sau đó bàng hoàng với kết quả bác sĩ thông báo.

Cô gái nằm liệt giường 18 năm bất ngờ có thai khiến người mẹ ngã quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cho biết rằng, con gái của bà đang mang thai, người mẹ không thể tin vào điều này. Con gái bà nằm liệt giường đã lâu như vậy thì làm sao có thể mang thai được. Bà không biết nguyên nhân do đâu, ngoài mẹ ra con gái bà không tiếp xúc với ai, người phụ nữ này thực sự ngã quỵ khi biết tin con gái đang mang thai.

Cuối cùng, cô con gái cũng nói thật với mẹ rằng, những lúc buồn chán, cô đã lên mạng và nói chuyện với một người đàn ông. Vì người này thường xuyên nói chuyện, quan tâm đến mình nên cô nghĩ rằng ngoài mẹ ra vẫn còn một người khác đối xử tốt với cô. Chính vì vậy, cô gái đã có thiện cảm với người đàn ông này.

Sau đó, khi mẹ đi làm, cô gái liền nhắn người đàn ông đến nhà bầu bạn với mình. Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm và đã phát sinh quan hệ. Sau đó cô gái tật nguyền đã mang thai đứa con của người đàn ông đó. Người mẹ sau khi biết được toàn bộ câu chuyện đã nói với người đàn ông kia rằng con gái bà đang mang thai, vậy nhưng người đàn ông kia không ngó ngàng gì tới cô gái nữa. Không còn cách nào khác, người mẹ đành đưa cô con gái của mình đến bệnh viện phá thai.

Người mẹ đã tìm gặp người đàn ông kia nhưng không mang lại kết quả gì - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của cô gái nằm liệt giường 18 năm này cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều chị em phụ nữ, hẹn hò qua mạng thường sẽ không mang lại kết quả. Đến cuối cùng, người thiệt thòi vẫn luôn là phái nữ.

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