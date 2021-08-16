Dù đã mang thai đến tháng thứ 9 nhưng Giai Giai đột nhiên đau bụng và qua đời sau đó, bác sĩ bật khóc khi biết nguyên nhân.

Giai Giai sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ, vậy nhưng mẹ chồng không hài lòng vì con dâu sinh cháu gái. Bà luôn mong có cháu trai để nối dõi tông đường nên không ngừng gây áp lực tâm lý cho con dâu.

Lần đầu sinh con gái, mẹ chồng Giai Giai liên tục gây áp lực tâm lý cho con dâu

Trước sức ép của mẹ chồng, sau khi sinh con đầu lòng chưa được một năm, Giai Giai tiêp tục mang thai. Lần này, mẹ chồng cô rất vui mừng. Chẳng thể ngờ, khi Giai Giai mang thai đến tháng thứ 9 thì bất ngờ đau bụng. Đợi đến khi đưa vào bệnh viện, Giai Giai đã không còn hô hấp và tim ngừng đập.

Đối diện với tình hình trước mắt, mọi người đều thấy vô cùng đau lòng. Vậy nhưng mẹ chồng của Giai Giai muốn đưa cháu trai ra ngoài. Sau khi các bác sĩ mở bụng của Giai Giai, tất cả mọi người đều sốc nặng với những gì mình chứng kiến. Vết mổ trước đây không thể liền lại được với nhau. Nhìn thấy ổ bụng của Giai Giai, các bác sĩ không thể kìm được nước mắt.

Kiểm tra tử cung của Giai Giai, bác sĩ chẳng thể cầm nổi nước mắt với những gì mình chứng kiến

Khi sinh con đầu tiên, Giai Giai đã sinh mổ, chưa đầy một năm sau cô lại mang thai khi vết thương chưa lành hẳn. Điều này không tốt cho tử cung của người mẹ. Câu chuyện của Giai Giai cũng là lời nhắc nhở cho nhiều chị em phụ nữ. Sau khi sinh mổ, khi sức khỏe chưa kịp phục hồi thì chị em không nên mang thai vì sức ép của những yếu tố bên ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-dau-mang-thai-thang-thu-9-tuc-tuoi-qua-doi-me-chong-nhat-quyet-doi-mo-lay-chau-bac-si-bat-khoc-voi-nhung-gi-chung-kien-418504.html