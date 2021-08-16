Người đàn ông trúng 6 phát đạn nhưng bị hoãn phẫu thuật một tuần vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 16/08/2021 17:05

Mặc dù trúng 6 phát đạn nhưng suốt một tuần người đàn ông vẫn chưa được phẫu thuật vì COVID-19.

Trang Sina đưa tin, một người đàn ông Mỹ sau khi bị bắn 6 phát bên ngoài một cửa hàng tạp hóa đã được đưa đi bệnh viện. Mặc dù vậy anh không được phẫu thuật ngay mà phải chờ đợi.

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 Valdez trúng 6 phát đạn nhưng vẫn không được phẫu thuật ngay vì COVID-19

Theo Foxnews, Joel Valdez bị bắn ở bên ngoài một cửa hàng tạp hóa ở Houston và đã được đưa đến bện viện Ben Taub để điều trị. Vậy nhưng 6 ngày trôi qua, Valdez vẫn chưa được phẫu thuật, cổ, vai và cánh tay của anh vẫn bị trúng đạn.

Theo báo cáo, do số ca nhiễm biến thể Delta tăng đột biến nên phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện gần như hoạt động hết công suất. Các quan chức y tế cho biết, khoảng 33% bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Ben Taub đều nhiễm COVID-19. Các bệnh viện khác trong quận cũng đang hoạt động gần hết công suất.

Valdez nói với phóng viên rằng, mọi người đều ngạc nhiên, một tuần trôi qua mà anh vẫn nằm trên giường. Anh bị gãy xương và viên đạn vẫn còn nằm trên người. Đã một tuần trôi qua rồi và điều này khiến anh hơi bực bội.

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 Biến thể Delta đang hoành hành tại rất nhiều quốc gia

Valdez cho biết, anh bị bắn vào cổ, tay, cằm và ba phát vào vai trái sau khi rời một cửa hàng vào ngày 7/8. Tên tội phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội. Có thông tin cho rằng, Valdez vừa lên chức bố, anh nói: “Khi tôi bị bắn, tôi thấy máu ở khắp nơi, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là con trai và vợ mình”.

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Từ khóa:   biến thể Delta nhiễm COVID-19 phẫu thuật

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