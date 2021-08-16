Bể bơi là nơi trẻ em thích đến nhất vào mỗi mùa hè, vậy nhưng mới đây 91 trẻ em đã ‘gặp chuyện’ sau khi cùng đến một hồ bơi.

Gần đây, một nhóm phụ huynh ở trấn Trà Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc phản ánh rằng, sau khi đến một hồ bơi về nhà con của họ có triệu chứng sốt cao. Các phụ huynh này nghi ngờ con mình bị bệnh truyền nhiễm sau khi đến hồ bơi này. Sau khi đến học bơi tại một hồ bơi, 91 trẻ em đều có triệu chứng lạ Theo tìm hiểu, bắt đầu từ ngày 28/7, nhiều trẻ em đến học bơi ở hồ bơi Trà Sơn Nam Xã đều xuất hiện các triệu chứng sốt sau khi đi bơi về. Đến ngày 12/8 vẫn còn 4 em đang được điều trị tại bệnh viện. Một số phụ huynh cho biết, trẻ bị sốt cao sau khi bơi, có những lúc sốt hơn 40 độ. Một vài đứa trẻ còn bị ngất xỉu.

Sau khi trẻ nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán, tất cả những bệnh nhân này đều bị nhiễm Adenovirus. Nhiễm Adenovirus là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, các con đường lây truyền chính là lây truyền qua đường hô hấp và lây truyền qua đường tiếp xúc. Các bậc phụ huynh nghi ngờ rằng, bể bơi chính là nguồn lây lan virus này. Các bác sĩ chẩn đoán các em nhiễn Adenovirus Adenovirus có thể làm ô nhiễm hồ bơi và khiến kết mạc hầu họng của người bơi bị nóng. Hiện tượng này còn được gọi là “sốt hồ bơi”. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị cho “sốt hồ bơi” nhưng nhìn chung bệnh này không gây tử vong. Sau khi điều trị tại bệnh viện thông thường 1 tuần là khỏi bệnh. Tuy nhiên do sức đề kháng của trẻ còn thấp nên khi phát hiện trẻ sốt, ho, khó chịu ở họng và các triệu chứng khác sau khi đi bơi, các bậc phụ huynh cần lưu ý và đưa trẻ đi khám kịp thời.

Hiện tại phía hồ bơi đã tiến hành khử trùng, hoàn trả học phí cho các học viên và chi trả 50% chi phí điều trị Theo thông tin từ Mạng Hoàn Cầu, hồ bơi liên quan hiện nay đã tạm thời đóng cửa để lấy mẫu nước kiểm tra và khử trùng. Được biết, từ ngày 19/7 đến 6/8 có tổng cộng 91 trẻ em đến bơi ở hồ bơi này bị sốt, trong số đó có 14 người phải nhập viện. Đặc biệt 11 người đã được xét nghiệm và đều cho kết quả nhiễm virus.

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