Hy hữu: Cô dâu vào nhầm phòng phù rể trong đêm tân hôn và cái kết cười ra nước mắt

Thế giới 15/08/2021 08:15

Sau một ngày mệt mỏi vì tổ chức đám cưới, cô dâu đi nhầm vào phòng của phù rể nhưng chẳng thể phân biệt được đâu là chồng mình.

Sự việc hy hữu và nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc vừa xảy ra đó là một cô dâu đi nhầm phòng phù rể và phát sinh quan hệ với người bạn tốt của chồng. Theo Sina, chú rể họ Ngô tổ chức đám cưới với cô dâu họ Phùng, Ngô nhờ người bạn thân là Củng làm phù rể trong hôn lễ của mình. Vào đêm đó, Củng ngủ lại nhà Ngô, sau một ngày mệt mỏi, chàng phù rể về phòng của mình và lăn ra ngủ.

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 Cô dâu đi vào phòng phù rể trong đêm tân hôn gây ra chuyện cười ra nước mắt

Do điều kiện ở vùng nông thôn Trung Quốc nên mỗi gia đình chỉ có một nhà vệ sinh để mọi người dùng chung. Các phòng ngủ đều treo rèm và không có số phòng nên rất dễ nhầm lẫn. Khoảng 2 giờ sáng, cô dâu dậy đi vệ sinh, sau đó vội vã trở về phòng ngủ. Vậy nhưng cô đã vào nhầm phòng của Củng thay vì phòng tân hôn của mình.

Lúc này, cô dâu chủ động vuốt ve người Củng, Củng lật người ôm lấy cô dâu, cả hai phát sinh quan hệ rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trời tờ mờ sáng, tiếng hét thất thanh của cô dâu: “Có người cưỡng hiếp” khiến Củng và những người trong nhà Ngô tỉnh giấc, mọi người chạy đến vây quanh phòng của Củng. Không muốn chuyện xấu truyền ra ngoài nên gia đình Ngô yêu cầu Củng bồi tường 2 vạn tệ (khoảng 70 triệu đồng). Vậy nhưng Củng nói rằng anh không sai và anh cũng không có tiền.

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 Cô dâu cho rằng mình bị cưỡng hiếp trong khi phù rể lại nói mình vô tội

Sau đó cô dâu và chồng đã báo cảnh sát sự việc này, cảnh sát đến tìm hiểu nguyên nhân thì cho rằng đây không phải là vụ án cưỡng hiếp nên không mở rộng điều tra. Không thể nuốt trôi cục tức, vợ chồng Ngô tiếp tục kiện Củng ra tòa.

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Từ khóa:   cưỡng hiếp phát sinh quan hệ báo cảnh sát

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