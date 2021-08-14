Từ trước đến nay, người Ấn Độ vẫn luôn cho rằng phân bò, nước đái bò đều có thể chữa bách bệnh. Giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, người dân, thậm chí những chính khách của đất nước này vẫn tin tưởng rằng tắm phân bò hay uống nước tiểu bò có thể làm tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa dịch bệnh. Dù rằng đã có nhiều ý kiến cho rằng phân bò và nước tiểu bò không phải vạn năng nhưng rất nhiều người dân nước này vẫn tin vào khả năng chữa bệnh của nước tiểu và phân bò.

Một người phụ nữ 35 tuổi đã bị rắn độc cắn sau khi đi nhặt củi bên ngoài

Mới đây, tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một người phụ nữ 35 tuổi đã vô tình bị rắn độc cắn khi đang đi nhặt củi bên ngoài. Cách xử lý đúng đắn nhất là nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị. Vậy nhưng chồng của người phụ nữ này đã không đưa vợ đến bệnh viện mà tìm về khoảng 50 ký phân bò để giải độc cho vợ.