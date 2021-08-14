Vợ bị rắn độc cắn, chồng lấy 50 kg phân bò để giải độc và cái kết gây sửng sốt

Thế giới 14/08/2021 07:15

Sau khi người vợ bị rắn độc cắn, người chồng đã lấy 50 kg phân bò phủ khắp lên người để giải độc và cái kết chẳng thể ngờ.

Từ trước đến nay, người Ấn Độ vẫn luôn cho rằng phân bò, nước đái bò đều có thể chữa bách bệnh. Giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, người dân, thậm chí những chính khách của đất nước này vẫn tin tưởng rằng tắm phân bò hay uống nước tiểu bò có thể làm tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa dịch bệnh. Dù rằng đã có nhiều ý kiến cho rằng phân bò và nước tiểu bò không phải vạn năng nhưng rất nhiều người dân nước này vẫn tin vào khả năng chữa bệnh của nước tiểu và phân bò.

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 Một người phụ nữ 35 tuổi đã bị rắn độc cắn sau khi đi nhặt củi bên ngoài

Mới đây, tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một người phụ nữ 35 tuổi đã vô tình bị rắn độc cắn khi đang đi nhặt củi bên ngoài. Cách xử lý đúng đắn nhất là nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị. Vậy nhưng chồng của người phụ nữ này đã không đưa vợ đến bệnh viện mà tìm về khoảng 50 ký phân bò để giải độc cho vợ.

Đầu tiên, người chồng để vợ nằm xuống nền bê tông sau đó đắp toàn bộ số phân bò kiếm được lên người vợ, phủ kín toàn bộ cơ thể và chỉ để hở phần đầu để thở. Vì theo người múa rắn, phân bò có thể chữa trị mọi loại bệnh và giải mọi loại độc kể cả nọc độc của rắn, người này đảm bảo rằng, người vợ sẽ nhanh chóng khỏe trở lại.

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 Người chồng đã dùng 50 kg phân bò để giải độc cho vợ
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 Vậy nhưng sau 70 phút được điều trị bằng phân bò, người vợ đã qua đời

Sau khi đống phân bò được vận chuyển đến, bạn bè, hàng xóm đều đến giúp một tay vì mong muốn phân bò sớm phát huy tác dụng. Vậy nhưng người phụ nữ 35 tuổi đã tử vong sau đó 70 phút. Người chồng sau đó khóc lóc nói rằng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại chết, tôi thực sự nghĩ rằng phân bò sẽ có tác dụng đặc biệt, cô ấy sẽ sống được”. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết, người chồng đã khiến vợ của mình qua đời oan uổng.

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Từ khóa:   nọc độc của rắn Ấn Độ nước tiểu và phân bò

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