Tin nhắn đẫm nước mắt của người vợ gửi cho chồng trước khi bị dòng nước lũ khủng khiếp cuốn trôi

Thế giới 12/08/2021 23:54

Trong trận lũ lụt kinh hoàng đang xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người vợ đã gửi tin nhắn từ biệt chồng trước khi chết khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Khoảng 5 giờ 13 phút sáng ngày 12/8, Quý Bảo Quyền – người dân thị trấn Liễu Lâm, Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc nhận được tin nhắn từ biệt của người vợ Cung Sĩ Tuệ - người làm ca đêm tại một siêu thị ở trung tâm thị trấn.

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 Chỉ trong một vài giờ, rất nhiều địa phương ở Tùy Châu bị dòng nước lũ cuốn trôi

Lúc này, điện thoại di động của Quý Bảo Quyền để trên đầu giường, anh đang đứng bên cửa sổ tầng ba để kiểm tra tình trạng lũ lụt. Quý Bảo Quyền nói với các phóng viên rằng, vào lúc 8 giờ tối ngày 11/8, trời bắt đầu mưa ở thị trấn Liễu Lâm, 9 giờ tối anh ngủ thiếp đi, đến 3 giờ sáng anh bị đánh thức bởi tiếng mưa lớn, 4 giờ sáng nước lũ bất ngờ dâng cao cắt ngang thị trấn, đến 5 giờ sáng nước trên phố đã dâng cao lên hai mét.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 12/8, Quý Bảo Quyền nhận được tin nhắn từ biệt của vợ với nội dung: “Nếu em chết, anh tìm kỹ trong túi giày ở dưới gầm giường, vẫn còn một ít tiền tiết kiệm”. Đến 5 giờ 23 phút sáng, Quý Bảo Quyền hốt hoảng gọi lại cho vợ, điện thoại kết nối được nhưng không ai trả lời. Sau đó anh gọi thêm vài cuộc nữa nhưng không ai trả lời. Vì muốn cứu vợ nên Quý Bảo Quyền đi từ tầng 3 xuống tầng 1 nhưng không ra ngoài được, vài phút sau nhà anh cũng bị nước lũ tràn vào ngập nửa tầng 1. Anh có một cảm giác vô cùng lo lắng, nếu không nguy cấp vợ anh sẽ không gửi cho anh một tin nhắn như vậy.

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 Nhiều địa phương ở tỉnh Hồ Bắc đang đặt trong tình trạng khẩn cấp trước trận lũ lụt kinh hoàng

Đến 6 giờ sáng, điện thoại của vợ vẫn không liên lạc được, đến 8 giờ sáng nước lũ rút dần, bất chấp nguy hiểm Quý Bảo Quyền lao ra ngoài đến siêu thị nơi vợ anh đang làm việc. Đến 8 giờ 20 phút, Quý Bảo Quyền đã ngã quỵ khi tìm thấy thi thể của vợ mình trong siêu thị, vợ anh đã qua đời trước dòng nước lũ kinh hoàng.

Mưa lớn và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Một số thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đang được đặt trong tình trạng lũ lụt khẩn cấp.

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Từ khóa:   lũ lụt khẩn cấp miền trung Trung Quốc bất chấp nguy hiểm

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