Dù đã bị kết án sau khi gây tai nạn, nam thanh niên người Mỹ lại có một lượng lớn fan hâm mộ, sự việc này khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.

Theo QQ, vào tháng 5/2018, tại Tampa, Florida, Mỹ, khi Jessica 24 tuổi và con gái 20 tháng tuổi đang băng qua đường thì bị tai nạn. Người đã chạy quá tốc độ và gây tai nạn khiến hai mẹ con tử vong là chàng trai 21 tuổi – Cameron Herrin. Cuối năm đó, Cameron nhận tội lái xe tông chết người và bị kết án 24 năm tù vào tháng 4/2021. Vậy nhưng không thể ngờ rằng Cameron lại trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi.

Sau khi gây tai nạn, Cameron đã nhận tội và phải ngồi tù 24 năm

Hiện tại, Cameron có một nhóm fan cuồng trên mạng xã hội, những người này kêu gọi chỉ để ủng hộ Cameron. Một số người còn cứng đầu cho rằng, vụ án này đã bị xử sai và muốn tòa xét xử lại một lần nữa. Những bài đăng có liên quan đến Cameron có lượt xem và tương tác khổng lồ. Những fan cuồng này nói rằng, Cameron quá dễ thương và không thích hợp để ngồi tù.

Mẹ của Cameron cho biết, bà rất lo lắng về sự ủng hộ “kỳ lạ” này mà con trai bà nhận được từ thế giới mạng. Thậm chí bà còn nhận được những cuộc điện thoại từ những fan hâm mộ ở nước ngoài. Vậy nhưng đối với bà đây gần như là một nỗi ám ảnh, một nỗi ám ảnh không lành mạnh.

Nhiều fan hâm mộ trên mạng xã hội cho rằng, Cameron quá dễ thương và không thích hợp để ngồi tù

Số lượng fan cuồng ngày một tăng khiến gia đình Cameron vô cùng lo lắng

Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù có lượng fan trên mạng xã hội rất đông đảo nhưng những hành động này sẽ không tác động đến việc kháng cáo của Cameron. Luật sư của Cameron cũng nhấn mạnh: “Tôi muốn làm rõ rằng, không có hành động nào trong số này do chúng tôi khởi xướng. Chúng tôi không có khả năng kỹ thuật cũng như kinh phí để làm việc này”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gay-tai-nan-khien-hai-me-con-chet-tham-nam-thanh-nien-lai-co-vo-so-fan-cuong-vi-ly-do-it-ai-ngo-toi-417636.html