Con gái không có ý định lấy chồng, người mẹ lập di chúc đem hết 36 tỷ đồng quyên góp cho nhà nước

Một sự việc nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc đó là một bà mẹ ở Thượng Hải đã lập di chúc đem 36 tỷ đồng quyên góp cho nhà nước vì con gái không có ý định kết hôn.
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Đối với người Trung Quốc ngôi nhà là tài sản lớn nhất của một gia đình, khi ngôi nhà có giá trị cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn và tranh chấp. Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước, hai mẹ con ở Thượng Hải đã tiến hành lập di chúc và quyên góp căn nhà có giá trị 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 36 tỷ đồng) cho nhà nước.
Bà Lữ Vân Châu sinh sống tại Thượng Hải nói rằng, tài sản hiện tại đứng tên bà có giá trị khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Bà định lập di chúc để lại cho con gái. Vậy nhưng con gái bà lại không có dự định kết hôn trong tương lai nên không có ai tiếp quản. Con gái bà Lữ đã chủ động nói với bà về chuyện tương lai sẽ quyên góp tài sản này cho nhà nước.
Con gái bà Lữ cho biết, cô luôn quyết tâm thực hiện điều này, vậy nhưng năm ngoái do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên chưa thể tiến hành. Gần đây cô gái này đã cùng mẹ mình hoàn thành mọi thủ tục quyên góp tài sản.
Bà Lữ cho biết, sau khi lập di chúc xong, bà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Trước đây bà đã từng nghe thông tin, nam diễn viên gạo cội Châu Nhuận Phát đã quyên góp toàn bộ số tài khoản khổng lồ của mình, điều này khiến bà Lữ vô cùng cảm động. Hành động ấm lòng của mẹ con bà Lữ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.