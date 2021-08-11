Sau khi bị rắn cắn, người đàn ông 65 tuổi đã vồ lấy con rắn và cắn lại, kết quả gây sửng sốt cho nhiều người

Thế giới 11/08/2021 18:23

Tức giận sau khi bị rắn cắn, người đàn ông cố gắng cắn lại để trả thù, vậy nhưng lại bị con rắn cắn hơn 10 miếng vào mặt và kết quả không thể ngờ.

Trang Sina đưa tin, một vụ việc kỳ lạ đã xảy ra tại bang Bihar của Ấn Độ vào ngày 8/8. Một người đàn ông 65 tuổi tên Rama Mahto đã bị rắn cắn sau khi say rượu, người này vô cùng tức giận vì bị rắn cắn nên đã vồ lấy con rắn này để cắn lại. Tuy nhiên, vào lúc Mahto cắn con rắn thì con rắn đã nhanh hơn và cắn vào mặt người đàn ông này hơn 10 lần. Kết quả là, người đàn ông 65 tuổi đã tử vong sau đó 12 tiếng.

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 Sau khi bị rắn cắn, người đàn ông đã cố gắng vồ lấy con rắn với ý định cắn trả thù

Cảnh sát nói với phóng viên rằng, theo thân nhân của người chết, con rắn nhỏ này thuộc loại rắn cạp nia thông thường. Lúc đó nó đã cắn vào chân người đàn ông khiến anh ta vô cùng tức giận nên đã tóm lấy con rắn và cắn nó để cố gắng trả thù. Cảnh sát này cũng cho biết thêm: “Mahto đã bị cắn vào mặt hơn 10 lần khi đang cố gắng nhai con rắn này”.

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 Vậy nhưng sau 12 tiếng, người đàn ông 65 tuổi đã tử vong vì nghĩ rằng con rắn còn nhỏ và không có độc

Một nguồn tin cho hay, gia đình muốn đưa Mahto đến bệnh viện để điều trị nhưng anh ta từ chối và nói với người nhà rằng đó là một con rắn còn nhỏ và sẽ không độc. Vậy nhưng, cuối cùng Mahto đã tử vong vào sáng hôm sau.

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