Một trường hợp tử vong đầu tiên do virus Marburg có phương thức lây truyền tương tự như Ebola đã xảy ra lại Guinea – một quốc gia Tây Phi.

Theo Mạng Hoàn Cầu, thông tin từ truyền thông Nga cho biết, mới đây tại Guinea đã phát hiện một trường hợp nhiễm virus Marburg đầu tiên của nước này. Virus Marburg rất dễ lây truyền theo cách tương tự như virus Ebola.

Virus Marburg có cơ chế lây lan tương tự virus Ebola - Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc được phát hiện ở một thành phố nhỏ ở miền nam Guinea. Vào đầu tháng 8, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus Marburg tại phòng cấp cứu của một bệnh viện. Sau đó tình trạng bệnh nhân ngày một xấu đi và tử vong nhanh chóng ngay sau đó.

Moeti, người đứng đầu WHO khu vực châu Phi cho biết, nguy cơ tiềm ẩn của virus Marburg nằm ở khả năng lây lan nhanh chóng, có nghĩa là chúng ta phải ngăn chặn nó càng sớm càng tốt. Mặc dù virus Marburg khá giống với virus Ebola nhưng chúng lại có đặc tính kháng nguyên khác nhau. Virus Marburg thường có liên quan đến việc tiếp xúc với dơi Rousettus (dơi ngựa nâu). Sau khi lây lan sang người, nó có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Các triệu chứng ban đầu của người mắc bệnh là sốt, nhức đầu, tức ngực.

Nếu nhiễm virus Marburg, tỷ lệ tử vong của người bệnh từ 24% đến 88%

Theo các báo cáo, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm virus Marburg từ 24% đến 88% tùy thuộc vào chủng virus mà bệnh nhân nhiễm và phương pháp điều trị của bác sĩ. Hiện tại, chưa có vắc xin hoặc thuốc đặc trị chống lại virus Marburg.

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