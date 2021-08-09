Phẫn nộ: Thiếu nữ 14 tuổi nhảy lầu tử vong sau khi bị chủ doanh nghiệp cưỡng hiếp 8 lần khiến cô mang thai

Thế giới 09/08/2021 14:59

Một thiếu nữ tuổi vị thành niên đã nhảy lầu tự tử từ tầng 11 sau khi bị ông chủ cưỡng hiếp 8 lần, sự việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, ngày 28/6/2020, một cô gái 14 tuổi tên Chúc Tiểu Tiểu ở Thành Đô đã nhảy từ tầng 11 xuống đất tử vong, sự việc này có liên quan đến một người đàn ông họ Khâu – 48 tuổi. Được biết trước đó Tiểu Tiểu đã bị Khâu cưỡng hiếp nhiều lần dù chưa đủ 14 tuổi khiến cô bé có thai.

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 Cô bé 14 tuổi nhiều lần bị người đàn ông gần 50 tuổi cưỡng hiếp khiến cô có thai

Mẹ của nạn nhân cho biết, Khâu và Tiểu Tiểu quen biết trên mạng năm 2019 khi đó Khâu 46 tuổi. Sau khi làm quen, Khâu gửi cho Tiểu Tiểu rất nhiều bao lì xì yêu cầu Tiểu Tiểu chụp ảnh, quay phim vùng nhạy cảm của mình cho anh ta xem. Sau khi nhận được hình ảnh của Tiểu Tiểu, Khâu đã yêu cầu cô bé ra ngoài gặp mặt, nếu không đồng ý anh ta sẽ gửi những hình ảnh này cho nhà trường và bố mẹ cô bé biết.

Trước sức ép tinh thần từ Khâu, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng phải gặp hắn. Khoảng ngày 20/8/2019 Khâu đưa Chúc Tiểu Tiểu đi khách sạn và phát sinh quan hệ. Đến ngày 3/2/2020 mẹ Tiểu Tiểu phát hiện con gái không có kinh nguyệt nên đã đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này các bác sĩ chẩn đoán Tiểu Tiểu đã mang thai được 15 tuần. Ngay sau đó mẹ Tiểu Tiểu đã đi báo công an và tố cáo Khâu. Đến ngày 6/2, mẹ Tiểu Tiểu đưa con gái đi phá thai đồng thời tiến hành xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy Khâu chính là bố đứa bé. Trong quá trình mang thai và sau khi phá thai, Chúc Tiểu Tiểu mắc chứng trầm cảm rất nặng.

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 Suốt quá trình mang thai và sau khi phá thai, Tiểu Tiểu bị trầm cảm nặng

Được biết, Khâu là một ông chủ của một công ty lớn ở Thành Đô, Trung Quốc. Ngày 9/8/2021 gia đình Tiểu Tiểu chia sẻ thông tin với phóng viên rằng, Khâu đã bị kết án tù chung thânhành vi phạm pháp của mình, vậy nhưng người đàn ông này cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

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