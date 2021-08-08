Người đàn ông thản nhiên ăn vịt quay trên tàu, vợ ăn bánh bao trong khi con gái đói khóc, hành khách sững người sau khi biết sự thật

Thế giới 08/08/2021 07:39

Tưởng rằng đây là một gia đình bình thường như biết bao gia đình khác nhưng đằng sau đó lại chứa đựng một bí mật động trời.

Tiểu Mẫn sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, từ nhỏ vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên bố mẹ cô đã lên thành phố làm việc kiếm tiền. Biết bố mẹ kiếm tiền khó khăn nên Tiểu Mẫn rất tiết kiệm và mong muốn rằng tương lai sẽ kiếm được nhiều tiền để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

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 Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Mẫn quyết tâm lên thành phố tìm việc làm

Vậy nhưng thực tế vẫn luôn tàn khốc, sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Mẫn thu dọn hành lý rồi mua vé tàu đến thành phố mà vẫn chưa biết mình sẽ làm công việc gì. Trong khi đang nghĩ về tương lai và công việc, tàu dừng lại ở một ga để đón trả khách. Lúc này một gia đình bước lên tàu, người bố đi trước, người mẹ đi sau ôm một cô con gái nhỏ trên tay. Chẳng ai thể ngờ được rằng một gia đình bình thường ấy lại chứa đựng một bí mật động trời.

Sau đó họ bước đến và ngồi phía đối diện với Tiểu Mẫn, mọi người đều nghĩ rằng họ là một gia đình vì không để lộ ra bất kỳ vấn đề nào. Sau khi tàu chạy được nửa tiếng, người đàn ông lấy ra nửa con vịt quay và bắt đầu ăn, trong khi vợ anh ta chỉ lấy một chiếc bánh bao và từ từ nhấm nháp nó. Nhưng điều khiến Tiểu Mẫn cảm thấy kỳ lạ chính là cô bé ngồi ở giữa có vẻ rất đói bụng nhưng lại không được ăn gì.

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 Một gia đình ngồi đối diện Tiểu Mẫn lại để lộ quá nhiều sơ hở khiến người khác chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này Tiểu Mẫn mới để ý đến cánh tay của cô bé có vết bầm tím, trên người mặc quần áo rách, trong khi người bố ăn mặc rất chỉn chu, liên tục ăn vịt quay mà không cần quan tâm đến đứa trẻ ngồi bên cạnh. Tiểu Mẫn nhìn người đàn ông thì hắn nói rằng: “Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy ai ăn vịt quay bao giờ hay sao?”. Đứa trẻ lúc này vô cùng sợ hãi đã bật khóc. Tiểu Mẫn quát thẳng: “Tôi sớm nhận thấy các người có vấn đề rồi, có bố mẹ nào không quan tâm gì đến con cái của mình mà ngồi ăn được như vậy? Hai người có phải bố mẹ đẻ của cô bé hay không?”

Những hành khách trên toa tàu bị thu hút bởi cảnh tượng này, có người bắt đầu gọi cảnh sát. Người đàn ông lúc này nói rằng: “Đây là con gái tôi, tôi muốn nó đói, các người quản được không?”, nói xong vội ôm đứa nhỏ rời đi.

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 Chẳng thể ngờ trong chuyến tàu hướng tới tương lai, Tiểu Mẫn lại phát hiện ra bí mật động trời - Ảnh minh họa: Internet

Khi đoàn tàu dừng lại, cảnh sát cũng đã đợi sẵn phía dưới, người đàn ông vừa mới xuống tàu đã muốn bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát khống chế. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết, người đàn ông và người phụ nữ này chuyên buôn bán trẻ em, lần này đưa đứa trẻ sang tỉnh khác để cho người mua xem mặt cô bé. May mắn là đã gặp được Tiểu Mẫn và những hành khách tốt bụng trên tàu nên cô bé đã được giải cứu.

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