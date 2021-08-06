Bàng hoàng: Trong vòng một tuần, 3 anh em trong cùng một gia đình bị tàu hỏa đâm chết tại cùng một địa điểm

Thế giới 06/08/2021 22:01

Một sự việc diễn ra khiến nhiều người không thể giải thích khi ba anh em trong cùng một gia đình chết tại một địa điểm chỉ trong một tuần.

Theo Sohu, một sự việc hy hữu đã diễn ra tại Mỹ khi ba anh em trong cùng một gia đình đã bị tàu hỏa đâm tử vong tại cùng một địa điểm. Cảnh sát địa phương cho biết, hai người trong số họ đã bị tàu hỏa tông tử vong khi đang để tang người anh em trai cũng bị tàu tông chết cách đó một tuần.

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 Địa điểm nơi ba anh em cùng bị tàu hỏa tông tử vong chỉ trong vòng một tuần

Sáng 3/8 đồn cảnh sát Charlotte-Mecklenburg, Bắc Carolina nhận được tin báo có hai người đi bộ bị tàu hỏa đâm bị thương. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Pablo Tiquiram Us, 29 tuổi và Jose Tiquiram Us, 20 tuổi đã bất tỉnh gần đường ray xe lửa. Sau đó các nhân viên y tế thông báo rằng cả hai đã chết tại hiện trường.

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, 5 giờ sáng ngày 3/8, cả hai đã đi bộ về phía bắc để tưởng nhớ người anh em của mình là Baltazar Us, 27 tuổi. Theo tìm hiểu, Baltazar đã bị tàu hỏa đâm tử vong vào ngày 26/7.

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 Trong khi đang tưởng nhớ người anh em đã qua đời của mình, hai người còn lại cũng bị tàu hỏa đâm tử vong

Một sĩ quan cảnh sát cho biết trong buổi họp báo ngày 4/8, hai anh em đang tưởng nhớ người anh em đã chết vì bị tàu đâm vào tuần trước. Những hình ảnh từ camera cho thấy, họ đã đứng trên đường ray trước khi bị va quệt. Đây là một vụ việc rất thương tâm, trong vòng một tuần, 3 anh em trong một gia đình đã tử vong vì bị tàu hỏa đâm.

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