Kinh hoàng: Có nhân tình mới người đàn ông giết vợ rồi dùng axit để phi tang xác

Thế giới 05/08/2021 21:38

Một người đàn ông ở Đan Mạch đã có một cuộc tình ngoài hôn nhân sau đó lên kế hoạch giết vợ rồi dùng axit để phi tang xác.

Theo thông tin từ New York Post ngày 4/8, một mục sư người Đan Mạch đã bị kết án 15 năm tù vì giết vợ và phi tang thi thể nạn nhân bằng chất lỏng có tính axit. Nguồn tin này cho hay, vào ngày 3/8 Thomas Gotthard 44 tuổi đã thừa nhận giết người vợ 43 tuổi của mình tại phiên tòa. Khi đó Thomas đang có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác.

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 Có mối quan hệ ngoài hôn nhân, Thomas đã ra tay giết chết vợ

Khi kết thúc phiên tòa Thomas đã thừa nhận rằng mình giết vợ: “Tôi đã kết thúc cuộc đời cô ấy, cô ấy không nên chịu số phận như vậy. Tôi có tội, tôi đã lừa dối tất cả mọi người. Tôi là một kẻ xấu xa”. Vậy nhưng tháng trước, người đàn ông này vẫn khẳng định mình vô tội.

Có thông tin cho rằng, sau khi mục sư dùng đá đập vào phần sau đầu vợ, Thomas đã quyết định bắt chước một đoạn phim “Breaking Bad” để phi tang xác nạn nhân. Thomas cho biết, anh đã để xác vợ trong một căn phòng nhỏ một đêm, sau đó chuyển đến một khu đất bỏ hoang ở nông thôn.

Thomas định ngâm thi thể vợ trong dung dịch axit pha với xút để làm tan xác người vợ tội nghiệp này nhưng cái thùng quá nặng để di chuyển. Vậy nhưng người đàn ông này vẫn không bỏ cuộc, hắn cắt nhỏ xác vợ mình rồi cho vào 2 cái thùng nhỏ sau đó chôn các thùng này xuống đất.

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 Người đàn ông này đã học theo một bộ phim để phi tang xác vợ

Tháng 10 năm ngoái vợ của Thomas được cho là mất tích, khi đó Thomas nói với cơ quan điều tra rằng vợ mình rời nhà trong tâm trạng buồn bã, bỏ lại điện thoại di động, thẻ tín dụng và máy tính. Ba tuần sau, Thomas bị bắt, đến tháng 4 năm nay các nhà điều tra đã tìm thấy axit và xút trong nhà của Thomas đồng thời phát hiện Thomas đã từng tìm kiếm cách để phi tang xác vợ trên máy tính.

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