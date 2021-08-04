Mới đây một gia đình 3 người ở Ấn Độ đã tử vong vì bị một loại côn trùng độc không rõ nguồn gốc cắn trong lúc ngủ.

Theo QQ, một gia đình 3 người sống tại một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã tử vong vì bị một loại côn trùng độc cắn. Cảnh sát nói rằng các cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân cái chết của 3 người này.

3 thành viên trong một gia đình tại Ấn Độ đã tử vong trong một đêm vì bị côn trùng độc cắn

Thông tin từ India Express cho hay, sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào tối ngày 24/7 rạng sáng ngày 25/7, người đàn ông 35 đột nhiên thức dậy và la hét vì quá đau đớn về thể xác. Mọi người lập tức đưa người đàn ông này đến bệnh viện để điều trị. Không lâu sau khi người đàn ông này được đưa đến bệnh viện, con trai 5 tuổi và con gái 3 tuổi của anh cũng được phát hiện tử vong trong phòng ngủ. Ngay sau đó bác sĩ cũng thông báo rằng nạn nhân 35 tuổi cũng qua đời tại bệnh viện. Chỉ trong một đêm, 3 người trong một gia đình đã tử vong vì côn trùng cắn khiến những thành viên khác không thể chấp nhận sự thật này.

Hiện tại các bác sĩ pháp y vẫn chưa cho biết loại côn trùng độc này là côn trùng nào

Khi khám nghiệm tử thi các bác sĩ pháp y đã có báo cáo, kết quả cho thấy cả ba người trong gia đình này đều bị một loại côn trùng có độc tính cao cắn. Tuy nhiên các bác sĩ pháp y vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng đây là loại độc của loài côn trùng gì. Phía cảnh sát cũng cho biết những cuộc điều tra sâu hơn về nguyên nhân cái chết sẽ được khởi động.

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