Ba người trong một gia đình không may tử vong trong đêm vì bị một loại côn trùng độc lạ cắn

Thế giới 04/08/2021 19:15

Mới đây một gia đình 3 người ở Ấn Độ đã tử vong vì bị một loại côn trùng độc không rõ nguồn gốc cắn trong lúc ngủ.

Theo QQ, một gia đình 3 người sống tại một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã tử vong vì bị một loại côn trùng độc cắn. Cảnh sát nói rằng các cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân cái chết của 3 người này.

an do 1
 3 thành viên trong một gia đình tại Ấn Độ đã tử vong trong một đêm vì bị côn trùng độc cắn

Thông tin từ India Express cho hay, sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào tối ngày 24/7 rạng sáng ngày 25/7, người đàn ông 35 đột nhiên thức dậy và la hét vì quá đau đớn về thể xác. Mọi người lập tức đưa người đàn ông này đến bệnh viện để điều trị. Không lâu sau khi người đàn ông này được đưa đến bệnh viện, con trai 5 tuổi và con gái 3 tuổi của anh cũng được phát hiện tử vong trong phòng ngủ. Ngay sau đó bác sĩ cũng thông báo rằng nạn nhân 35 tuổi cũng qua đời tại bệnh viện. Chỉ trong một đêm, 3 người trong một gia đình đã tử vong vì côn trùng cắn khiến những thành viên khác không thể chấp nhận sự thật này.

an do 2
 Hiện tại các bác sĩ pháp y vẫn chưa cho biết loại côn trùng độc này là côn trùng nào

Khi khám nghiệm tử thi các bác sĩ pháp y đã có báo cáo, kết quả cho thấy cả ba người trong gia đình này đều bị một loại côn trùng có độc tính cao cắn. Tuy nhiên các bác sĩ pháp y vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng đây là loại độc của loài côn trùng gì. Phía cảnh sát cũng cho biết những cuộc điều tra sâu hơn về nguyên nhân cái chết sẽ được khởi động.

Hình phạt ghê rợn hơn cả lăng trì đặc biệt nhắm vào phụ nữ, lịch sử Trung Hoa cổ đại có 3 mỹ nhân phải chịu

Hình phạt ghê rợn hơn cả lăng trì đặc biệt nhắm vào phụ nữ, lịch sử Trung Hoa cổ đại có 3 mỹ nhân phải chịu

Lịch sử Trung Hoa cổ đại xuất hiện nhiều hình phạt tàn ác dành cho phạm nhân, mỗi khi được nhắc đến đều khiến người khác nổi da gà.

Xem thêm
Từ khóa:   côn trùng độc cắn tử vong vì bị côn trùng cắn đau đớn về thể xác

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 30 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 30 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 30 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 59 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 23 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích