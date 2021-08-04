Lời thú tội sửng sốt của nữ tiến sĩ đại học danh tiếng tự tay giết chồng rồi sống cùng xác chết suốt 7 ngày đêm

Thế giới 04/08/2021 06:39

Sau khi tự tay giết chết chồng, nữ tiến sĩ Đại học Thanh Hoa Trần Đan Lôi đã sống chung với xác chết 7 ngày đêm rồi đem phân xác.

Trần Đan Lôi quê ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi học tiểu học, bố mẹ cô đã ly hôn. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Đan Lôi đã rất cô đơn nhưng thành tích học tập của cô luôn thuộc loại xuất sắc nhất. Bố của Trần Đan Lôi là một giáo sư trong trường đại học và là phần tử trí thức trong khi mẹ cô chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường. Hai người đến với nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình.

nu tien si 1
 Vượt qua nghịch cảnh, Trần Đan Lôi có thành tích học tập rất xuất sắc

Bố mẹ Trần Đan Lôi thường xuyên bất đồng quan điểm sau khi kết hôn, vì tính cách yếu đuối nên sau khi cãi vã mẹ cô thường khóc thầm. Tất cả những điều này đã để lại bóng đen trong tâm trí Trần Đan Lôi. Điều may mắn là Trần Đan Lôi dồn hết tâm sức cho việc học, điểm số của cô luôn dẫn đầu. Năm 1995, Trần Đan Lôi được nhận vào đại học danh tiếng Thanh Hoa với số điểm xuất sắc.

Khi mới vào nhập học tính cách của Trần Đan Lôi khó hòa đồng với các bạn, ngoài việc học ở trên lớp, cô gái này thường một mình đến lớp tự học rồi về ký túc xá hoặc đi nhà ăn. Cuộc đời của Trần Đan Lôi thực sự thay đổi khi cô gặp được Hà Lỗi. Trần Đan Lôi và Hà Lỗi là hai người có tính cách khác nhau, trong khi Trần Đan Lôi ít bạn bè và ngại giao tiếp với mọi người thì Hà Lỗi lại trái ngược hẳn. Anh có thể nói chuyện với bất cứ ai, Hà Lỗi giống như ánh sáng mặt trời luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Hà Lỗi luôn tò mò về Trần Đan Lôi, chính sự quan tâm này khiến trái tim cô gái nội tâm dần dần tan chảy.

nu tien si 2
 Trần Đan Lôi và Hà Lỗi đã có những ngày tháng thực sự hạnh phúc bên nhau

Không bao lâu sau, cả hai chính thức trở thành người yêu, Trần Đan Lôi sẵn sàng mở lòng chia sẻ với bạn trai mọi chuyện. Sau khi tốt nghiệp, Trần Đan Lôi tiếp tục học nghiên cứu sinh và Hà Lỗi cũng học cao học. Cả hai vẫn được học tập và làm việc cùng nhau, họ có trong tay tương lai mà nhiều người mơ ước.

Vậy nhưng không lâu sau đó, Trần Đan Lôi phát hiện Hà Lỗi có rất nhiều bạn bè, những người bạn này chiếm mất thời gian mà cô và chồng đáng lẽ phải ở bên nhau. Cuối cùng, Trần Đan Lôi đi theo con đường của mẹ, nội tâm cô luôn lo sợ. Mỗi lần cãi vã, Trần Đan Lôi đều lo sợ sẽ bị chồng bỏ rơi, cô bắt đầu kiểm soát chồng nhưng Hà Lỗi lại ghét điều này nhất. Chính điều này đã gây ra thảm kịch.

nu tien si 3
 Vậy nhưng những ám ảnh từ cuộc hôn nhân của bố mẹ đã khiến Trần Đan Lôi giết chết chồng mình
nu tien si 4
 Nữ tiến sĩ Đại Học Thanh Hoa cho biết động cơ giết người của mình là vì quá yêu chồng

Khi không thể kiểm soát được tâm lý, nữ tiến sĩ Đại học Thanh Hoa Trần Đan Lôi đã ra tay giết hại chồng mình. Sau đó cô sống cùng xác chết 7 ngày đêm rồi tiến hành phân xác. Khi đang bỏ trốn sang Hong Kong, Trần Đan Lôi đã bị cảnh sát bắt giữ. Cô đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết động cơ phạm tội của mình là vì quá yêu Hà Lỗi.

Bé gái 9 tuổi bị hãm hiếp, giết hại, ép buộc hỏa táng khi chưa có sự đồng ý của gia đình nạn nhân

Bé gái 9 tuổi bị hãm hiếp, giết hại, ép buộc hỏa táng khi chưa có sự đồng ý của gia đình nạn nhân

Một bé gái 9 tuổi đã bị một nhóm người cưỡng hiếp dẫn đến tử vong sau đó những bị cáo đã thông báo cho gia đình nạn nhân rằng cô bé bị điện giật chết.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi phạm tội động cơ phạm tội ra tay giết hại chồng

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 33 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 33 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 33 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 2 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 26 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích