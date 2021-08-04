Sau khi tự tay giết chết chồng, nữ tiến sĩ Đại học Thanh Hoa Trần Đan Lôi đã sống chung với xác chết 7 ngày đêm rồi đem phân xác.

Trần Đan Lôi quê ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi học tiểu học, bố mẹ cô đã ly hôn. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Đan Lôi đã rất cô đơn nhưng thành tích học tập của cô luôn thuộc loại xuất sắc nhất. Bố của Trần Đan Lôi là một giáo sư trong trường đại học và là phần tử trí thức trong khi mẹ cô chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường. Hai người đến với nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình. Vượt qua nghịch cảnh, Trần Đan Lôi có thành tích học tập rất xuất sắc Bố mẹ Trần Đan Lôi thường xuyên bất đồng quan điểm sau khi kết hôn, vì tính cách yếu đuối nên sau khi cãi vã mẹ cô thường khóc thầm. Tất cả những điều này đã để lại bóng đen trong tâm trí Trần Đan Lôi. Điều may mắn là Trần Đan Lôi dồn hết tâm sức cho việc học, điểm số của cô luôn dẫn đầu. Năm 1995, Trần Đan Lôi được nhận vào đại học danh tiếng Thanh Hoa với số điểm xuất sắc.

Khi mới vào nhập học tính cách của Trần Đan Lôi khó hòa đồng với các bạn, ngoài việc học ở trên lớp, cô gái này thường một mình đến lớp tự học rồi về ký túc xá hoặc đi nhà ăn. Cuộc đời của Trần Đan Lôi thực sự thay đổi khi cô gặp được Hà Lỗi. Trần Đan Lôi và Hà Lỗi là hai người có tính cách khác nhau, trong khi Trần Đan Lôi ít bạn bè và ngại giao tiếp với mọi người thì Hà Lỗi lại trái ngược hẳn. Anh có thể nói chuyện với bất cứ ai, Hà Lỗi giống như ánh sáng mặt trời luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Hà Lỗi luôn tò mò về Trần Đan Lôi, chính sự quan tâm này khiến trái tim cô gái nội tâm dần dần tan chảy. Trần Đan Lôi và Hà Lỗi đã có những ngày tháng thực sự hạnh phúc bên nhau Không bao lâu sau, cả hai chính thức trở thành người yêu, Trần Đan Lôi sẵn sàng mở lòng chia sẻ với bạn trai mọi chuyện. Sau khi tốt nghiệp, Trần Đan Lôi tiếp tục học nghiên cứu sinh và Hà Lỗi cũng học cao học. Cả hai vẫn được học tập và làm việc cùng nhau, họ có trong tay tương lai mà nhiều người mơ ước.

Vậy nhưng không lâu sau đó, Trần Đan Lôi phát hiện Hà Lỗi có rất nhiều bạn bè, những người bạn này chiếm mất thời gian mà cô và chồng đáng lẽ phải ở bên nhau. Cuối cùng, Trần Đan Lôi đi theo con đường của mẹ, nội tâm cô luôn lo sợ. Mỗi lần cãi vã, Trần Đan Lôi đều lo sợ sẽ bị chồng bỏ rơi, cô bắt đầu kiểm soát chồng nhưng Hà Lỗi lại ghét điều này nhất. Chính điều này đã gây ra thảm kịch. Vậy nhưng những ám ảnh từ cuộc hôn nhân của bố mẹ đã khiến Trần Đan Lôi giết chết chồng mình Nữ tiến sĩ Đại Học Thanh Hoa cho biết động cơ giết người của mình là vì quá yêu chồng Khi không thể kiểm soát được tâm lý, nữ tiến sĩ Đại học Thanh Hoa Trần Đan Lôi đã ra tay giết hại chồng mình. Sau đó cô sống cùng xác chết 7 ngày đêm rồi tiến hành phân xác. Khi đang bỏ trốn sang Hong Kong, Trần Đan Lôi đã bị cảnh sát bắt giữ. Cô đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết động cơ phạm tội của mình là vì quá yêu Hà Lỗi.

Bé gái 9 tuổi bị hãm hiếp, giết hại, ép buộc hỏa táng khi chưa có sự đồng ý của gia đình nạn nhân Một bé gái 9 tuổi đã bị một nhóm người cưỡng hiếp dẫn đến tử vong sau đó những bị cáo đã thông báo cho gia đình nạn nhân rằng cô bé bị điện giật chết.

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