Bé gái 9 tuổi bị hãm hiếp, giết hại, ép buộc hỏa táng khi chưa có sự đồng ý của gia đình nạn nhân

Thế giới 03/08/2021 17:28

Một bé gái 9 tuổi đã bị một nhóm người cưỡng hiếp dẫn đến tử vong sau đó những bị cáo đã thông báo cho gia đình nạn nhân rằng cô bé bị điện giật chết.

Theo India Today, gia đình một bé gái 9 tuổi ở Delhi, Ấn Độ cáo buộc một vài người đàn ông đã cưỡng hiếp, sát hại và tự ý hỏa táng con gái họ. Không chỉ vậy, những người này còn thông báo cho gia đình nạn nhân rằng, cô bé bị điện giật chết và yêu cầu người nhà không báo cảnh sát, nếu cảnh sát vào cuộc vấn đề này sẽ ngày càng phức tạp.

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 Bé gái 9 tuổi bị những người đàn ông cưỡng hiếp và giết hại tại nhà hỏa táng

Nguồn tin này cũng cho hay, vụ việc diễn ra tại làng Nangal thuộc Delhi, cô bé ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 1/8 để lấy nước lạnh từ thùng nước lạnh ở lò hỏa táng. Vậy nhưng cô bé đã không bao giờ trở về nữa. Đến 6 giờ chiều, linh mục của lò hỏa táng là Radhey Shyam cùng 2-3 người khác gọi điện cho mẹ nạn nhân và thông báo rằng bà đến lò hỏa táng xem thi thể của con gái. Những người này cho biết cô bé 9 tuổi bị điện giật khi uống nước từ thùng làm lạnh. Mẹ của cô bé nói rằng, những vết thương ở cổ tay, khuỷu tay và môi của con gái đều có màu xanh.

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 Những người này còn thông báo đến gia đình nạn nhân rằng cô bé chết vì điện giật

Vị linh mục và những người đàn ông kia sau đó yêu cầu mẹ của nạn nhân không gọi cảnh sát. Họ nói rằng điều này sẽ dẫn đến một vụ án và cuối cùng là khám nghiệm tử thi, cô bé sẽ bị đánh cắp nội tạng. Mặc dù chưa được sự đồng ý của người nhà nạn nhân, những người này sau đó đã hỏa táng cô bé. Người mẹ sau đó đã gọi điện cho chồng mình thông báo tình hình, 200 người dân trong làng cũng tập trung tại lò hỏa táng và thông báo vụ việc cho cảnh sát. Hiện tại, linh mục lò hỏa táng đã bị cảnh sát bắt giữ.

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Từ khóa:   khám nghiệm tử thi đánh cắp nội tạng Ấn Độ

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