Câu nói cuối cùng trước khi bị xử tử của trùm giang hồ nổi tiếng từng hẹn hò với 24 nữ diễn viên và sở hữu khối tài sản khổng lồ

Thế giới 03/08/2021 06:46

Trước khi bị xử tử, trùm giang hồ khét tiếng một thời chỉ nói ra 6 từ cho thấy sự lì lợm của con người này.

Vào những năm 1980 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân có một công nhân đóng gạch tên là Tống Vĩnh Giai. Sau đó nhờ sự liều lĩnh và lì lợm của mình, Tống Vĩnh Giai đã xây dựng cho mình một thế lực xã hội đen ở vùng này. Không chỉ vậy, hắn còn lợi dụng các mối quan hệ với chính quyền để xây dựng vị thế của mình.

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 Những người chứng kiến kể lại, trước khi bị xử tử, Kiều Tứ tỏ thái độ vô cùng lì lợm

Ban đầu, Tống Vĩnh Giai liên tiếp chiêu mộ những người thất nghiệp để uy hiếp và hành hạ những hộ gia đình thuộc diện giải tỏa. Không lâu sau, người đàn ông này “biến hình” trở thành giám đốc một công ty, hắn có trong tay tất cả mọi thứ. Người trên giang hồ gọi Tống Vĩnh Giai là Kiều Tứ vì hắn đến từ một thôn có tên là Đại Kiều, còn ở trong nhà hắn là con thứ tư nên được gọi là Kiều Tứ.

Công việc giải tỏa khu các khu dân cư của Kiều Tứ không dễ dàng gì, nhiều người dân địa phương có máu mặt tỏ vẻ chống đối. Kiều Tứ nghĩ ra một cách mà không ai dám làm, hắn gọi tất cả những người chống đối lại sau đó để ngón tay út của mình lên và lấy một con dao đến cắt đứt ngón tay trước sự kinh sợ của mọi người. Khi thực hiện hành động này mặt Kiều Tứ không biến sắc, hắn nói rằng ai có thể làm như hắn thì có thể không cần phải giải tỏa.

Về sau Kiều Tứ nhận ra rằng vũ lực và giết chóc không thể giải quyết mọi vấn đề, hắn bắt đầu kết bạn với các quan chức địa phương và từ đó có một chiếc ô dù chính trị đáng tin cậy. Có những giai đoạn, bằng biện pháp độc tài của mình, Kiều Tứ đã có quan hệ tình cảm với 24 nữ diễn viên, nhiều người biết chuyện nhưng vì thế lực của Kiều Tứ quá lớn nên không dám lên tiếng.

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Bằng những thủ đoạn của mình, có giai đoạn Kiều Tứ từng có quan hệ tình cảm với 24 nữ diễn viên - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, với những hành vi phạm pháp luật của mình, Kiều Tứ cũng bị bắt vào ngày 9/6/1991. Tòa án Cáp Nhĩ Tân đã kết án băng nhóm của Kiều Tứ theo quy định của pháp luật. Tổng cộng có 14 người bị kết án tử hình, Kiều Tứ là một trong số 14 người này. Nơi xử tử 14 tên tội phạm nằm trên một ngọn đồi cằn cỗi ở ngoại ô thành phố. Trước khi bị xử tử, những người chứng kiến nói rằng Kiều Tứ vô cùng lì lợm và chỉ nói 6 từ: “Đời này của tôi, đủ rồi!”.

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Từ khóa:   vi phạm pháp luật 14 tên tội phạm Kiều Tứ

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