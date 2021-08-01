Cộng động mạng xã hội Ấn Độ phẫn nộ khi một quan chức bang Goa, Ấn Độ đã đổ lỗi cho các nạn nhân khi bang này xảy ra 3 vụ cưỡng hiếp trong vòng một tuần.

Theo thông tin trên India Today vào ngày 30/7, vào ngày 25/6 hai cô gái ở bang Goa, Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể, ngoài ra một vụ hiếp dâm khác cũng bị phanh phui. Vài ngày sau đó, một cô gái đến Goa tìm việc và đã bị bắt cóc ở khu vực Quepem trong ba ngày và bị cưỡng hiếp. Đây là vụ hiếp dâm thứ ba được cảnh sát Goa báo cáo trong vòng một tuần. Một cảnh sát ở Goa nói rằng hai người liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Trong vòng một tuần, bang Goa của Ấn Độ đã xảy ra 3 vụ cưỡng hiếp

Vậy nhưng đứng trước những vụ cưỡng hiếp liên tục này, thủ hiến bang Goa Pramod Sawant lại gây phẫn nộ khi phát biểu rằng, hai cô gái tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể trên bãi biển thì các bậc cha mẹ cũng cần phải suy nghĩ về lý do tại sao con gái họ lại ra đó muộn như vậy. Sawant nói: “Khi một đứa trẻ 14 tuổi ở cả đêm trên bãi biển, các bậc phụ huynh cũng cần phải xem lại. Chúng ta không thể đổ lỗi cho chính phủ và cảnh sát chỉ vì bọn trẻ không nghe lời”.

Vậy nhưng thủ hiến bang Goa Pramod Sawant lại gây phẫn nộ khi đổ lỗi cho các nạn nhân vì đi chơi vào ban đêm

Các bậc cha mẹ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho con cái của họ và không nên cho phép con gái mình, đặc biệt là trẻ vị thành niên ra ngoài vào ban đêm. Phát ngôn của thủ hiến bang Goa ngay lập tức khiến cộng đồng mạng phẫn nỗ. Khi các vụ cưỡng hiếp liên tục xảy ra, người đứng đầu bang Goa lại đổ lỗi cho nạn nhân.

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