‘Gửi’ vợ cho hàng xóm để gán nợ đến khi vợ mang thai không biết đứa bé là con của ai

Một sự việc khó tin đã xảy ra ở Indonesia khi một người đàn ông tự nguyện ‘biếu’ vợ cho hàng xóm nhưng đến khi vợ mang thai lại không biết đứa bé là con của ai.

Gần đây, một thông tin được đăng tải trên truyền thông Indonesia nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một người đàn ông không có khả năng trả nợ nên đã “gửi” vợ cho một người hàng xóm. Hiện tại người vợ đã mang thai được hai tháng nhưng không biết ai mới là bố đẻ của đứa con trong bụng. Vì nợ nần, HS đã 'biếu' vợ mình cho hàng xóm để gán nợ Theo Sohu, sự việc này xảy ra ở khu vực Nagari Pangian của Lintau Buo, Indonesia. Người vợ đang mang thai hai tháng tên là Hijrah năm nay 22 tuổi. Chồng chị tên là HS (tên viết tắt) 24 tuổi còn người hàng xóm tên là NR (tên viết tắt) năm nay 40 tuổi và sống độc thân nhiều năm nay.

Vào ngày 16/7, Hijrah nói với truyền thông trong một cuộc phỏng vấn rằng, vì HS không có khả năng trả nợ nên cô đã được chồng “tặng” cho người hàng xóm NR như một món hàng để gán nợ. HS nợ người hàng xóm NR rất nhiều tiền. Hijrah đau đớn kể lại: “Lúc đầu tôi cố gắng chống cự nhưng điều đó không giúp được gì. HS tuy không có tiền nhưng luôn thích đánh bài. Mỗi khi thua, anh ta lại mượn tiền của người hàng xóm NR, sau đó đưa tôi cho NR”. Sự việc này diễn ra nhiều lần, người dân địa phương đã báo với cơ quan chức năng. Vào đầu tháng 7 vừa qua, chính quyền địa phương đã gọi HS và NR lên để hỏi chuyện, lúc đó cả hai mới thú nhận những việc mình đã làm. HS cho biết, vợ chồng anh kết hôn được hai năm nhưng chưa có con, nên có thể cái thai trong bụng của Hijrah chưa hẳn là của anh.

Đến khi Hijrah có thai 2 tháng, bản thân cô cũng không biết đứa trẻ trong bụng là con của ai Bố của Hijrah rất buồn sau khi biết sự việc này, ông không biết con gái mình nên tiếp tục cuộc sống như thế nào. Vì vậy ông đã đưa Hijrah đến đồn cảnh sát cách nhà 40 km để trình báo sự việc. Hiện tại công an địa phương vẫn đang tiến hành điều tra toàn diện vụ vệc, có tin rằng sắp tới người chồng và người hàng xóm sẽ bị trừng trị. Một số cư dân mạng bình luận, trước một người chồng nhẫn tâm như vậy, Hijrah nên gọi điện báo cảnh sát càng sớm càng tốt để anh ta bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-vo-cho-hang-xom-de-gan-no-den-khi-vo-mang-thai-khong-biet-dua-be-la-con-cua-ai-415249.html