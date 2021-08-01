‘Gửi’ vợ cho hàng xóm để gán nợ đến khi vợ mang thai không biết đứa bé là con của ai

Thế giới 01/08/2021 08:07

Một sự việc khó tin đã xảy ra ở Indonesia khi một người đàn ông tự nguyện ‘biếu’ vợ cho hàng xóm nhưng đến khi vợ mang thai lại không biết đứa bé là con của ai.

Gần đây, một thông tin được đăng tải trên truyền thông Indonesia nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một người đàn ông không có khả năng trả nợ nên đã “gửi” vợ cho một người hàng xóm. Hiện tại người vợ đã mang thai được hai tháng nhưng không biết ai mới là bố đẻ của đứa con trong bụng.

vo mang thai 1
 Vì nợ nần, HS đã 'biếu' vợ mình cho hàng xóm để gán nợ

Theo Sohu, sự việc này xảy ra ở khu vực Nagari Pangian của Lintau Buo, Indonesia. Người vợ đang mang thai hai tháng tên là Hijrah năm nay 22 tuổi. Chồng chị tên là HS (tên viết tắt) 24 tuổi còn người hàng xóm tên là NR (tên viết tắt) năm nay 40 tuổi và sống độc thân nhiều năm nay.

Vào ngày 16/7, Hijrah nói với truyền thông trong một cuộc phỏng vấn rằng, vì HS không có khả năng trả nợ nên cô đã được chồng “tặng” cho người hàng xóm NR như một món hàng để gán nợ. HS nợ người hàng xóm NR rất nhiều tiền. Hijrah đau đớn kể lại: “Lúc đầu tôi cố gắng chống cự nhưng điều đó không giúp được gì. HS tuy không có tiền nhưng luôn thích đánh bài. Mỗi khi thua, anh ta lại mượn tiền của người hàng xóm NR, sau đó đưa tôi cho NR”.

Sự việc này diễn ra nhiều lần, người dân địa phương đã báo với cơ quan chức năng. Vào đầu tháng 7 vừa qua, chính quyền địa phương đã gọi HS và NR lên để hỏi chuyện, lúc đó cả hai mới thú nhận những việc mình đã làm. HS cho biết, vợ chồng anh kết hôn được hai năm nhưng chưa có con, nên có thể cái thai trong bụng của Hijrah chưa hẳn là của anh.

vo mang thai 2
 Đến khi Hijrah có thai 2 tháng, bản thân cô cũng không biết đứa trẻ trong bụng là con của ai

Bố của Hijrah rất buồn sau khi biết sự việc này, ông không biết con gái mình nên tiếp tục cuộc sống như thế nào. Vì vậy ông đã đưa Hijrah đến đồn cảnh sát cách nhà 40 km để trình báo sự việc. Hiện tại công an địa phương vẫn đang tiến hành điều tra toàn diện vụ vệc, có tin rằng sắp tới người chồng và người hàng xóm sẽ bị trừng trị. Một số cư dân mạng bình luận, trước một người chồng nhẫn tâm như vậy, Hijrah nên gọi điện báo cảnh sát càng sớm càng tốt để anh ta bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.

Sản phụ thất thần ngay trên bàn sinh sau khi biết mình sinh một bé trai, phản ứng của người nhà còn khiến dư luận ngạc nhiên hơn

Sản phụ thất thần ngay trên bàn sinh sau khi biết mình sinh một bé trai, phản ứng của người nhà còn khiến dư luận ngạc nhiên hơn

Cả gia đình tỏ thái độ thất vọng khi biết sản phụ vừa mới hạ sinh một bé trai, nguyên nhân phía sau đều khiến cộng mạng cười ra nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng người chồng nhẫn tâm báo cảnh sát

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 32 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 32 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 32 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 1 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 25 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích