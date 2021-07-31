Sản phụ thất thần ngay trên bàn sinh sau khi biết mình sinh một bé trai, phản ứng của người nhà còn khiến dư luận ngạc nhiên hơn

Cả gia đình tỏ thái độ thất vọng khi biết sản phụ vừa mới hạ sinh một bé trai, nguyên nhân phía sau đều khiến cộng mạng cười ra nước mắt.

Gần đây một đoạn video về phản ứng của một gia đình sau khi biết người nhà của mình sinh một bé trai nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Điều đáng nói là cả sản phụ và những người thân trong gia đình đều tỏ vẻ thất vọng khi chào đón thành viên mới của gia đình. Theo Sohu, ngày 29/7 phóng viên đã đến bệnh viện Vũ Hán để tìm hiểu về sự việc này. Sau khi bé trai này chào đời, cả gia đình đều có thái độ 'không thể chấp nhận' khiến cộng đồng mạng tò mò Trong đoạn video được đăng tải, người nhà sản phụ phấn khích đứng lên khi được gọi tên, vậy nhưng sau đó họ đều ôm trán khi biết đứa trẻ mới sinh là một bé trai. Mọi người đều hỏi đi hỏi lại không biết có nhầm lẫn gì không.

Khi phóng viên hỏi tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy trước sự ra đời của đứa trẻ, một người trong gia đình sản phụ cho biết: “Gia đình chúng tôi có 6 chị em, chúng tôi đều sinh con trai, bố của đứa bé này là em út trong nhà, chúng tôi đều hy vọng cậu ấy có thể sinh một bé gái. Vậy nhưng khi bác sĩ nói rằng đó là một bé trai, chúng tôi đều có cảm giác không muốn có”. Nói đến đây mọi người trong gia đình đều cười lớn. Người này tiếp tục nói: “Tôi luôn nghĩ rằng đó là một bé gái nên đã hỏi đi hỏi lại bác sĩ 3 lần. Khi xác nhận đó là bé trai nhất thời có cảm giác không thể tiếp nhận. Vậy nhưng sau đó nhìn thấy đứa bé, trong lòng lại vô cùng phấn khởi, mọi điều không còn quan trọng nữa rồi”. Được biết, 6 anh chị em của bố đứa bé đều sinh con trai, tổng cộng trong gia đình hiện nay có 11 đứa cháu trai.

Sau khi sản phụ biết tin sinh con trai cũng có những cái nhíu mày khó hiểu Sau đó phóng viên đã tìm được nữ hộ sinh ở bệnh viện, cô gái này nói rằng: “Sáng ngày 23/7, sản phụ Dương Đông Hồng hạ sinh một bé trai tại bệnh viện. Khi thông báo cho sản phụ thông tin này, người mẹ không tin vào sự thật này và đã quay đầu đi không muốn nhìn con. Sau đó sản phụ đã nhìn con và xác định đó là con trai, cô ấy đã nhíu mày lại”. Khi được hỏi tại sao lại “không thích” đứa con mới sinh này, Dương Đông Hồng cười và nói rằng: “Bởi vì trong nhà đã có 10 bé trai rồi nên tôi thực sự mong lần này là con gái. Khi mang thai tôi có cảm giác khác hẳn với lần mang thai đầu tiên, một số phản ứng rất giống với việc mang thai một bé gái nên mọi người trong nhà đều rất vui mừng. Nhưng không ngờ lúc sinh ra lại là một bé trai”. Đến lúc đó các thành viên trong gia đình đều cưới lớn và nói rằng mấy đứa nhỏ trong nhà có thể lập thành một đội bóng đá rồi.

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