Kinh hoàng: Thiếu nữ 15 tuổi bị 4 người hàng xóm cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt em trai

Thế giới 28/07/2021 19:34

4 người hàng xóm đã cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ 15 tuổi trước mặt em trai nạn nhân, 3 trong 4 bị can đã bị bắt.

Cảnh sát Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bắt giữ ba người đàn ông với cáo buộc cưỡng hiếp tập thể một cô gái 15 tuổi ngay trước mặt em trai nạn nhân. Cô bé bị 4 người hàng xóm cưỡng hiếp nhưng hiện nay cảnh sát mới bắt giữ được 3 người, 1 người trong số 4 bị can đã bỏ trốn và cảnh sát đang truy bắt.

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 Thiếu nữ 15 tuổi đã bị 4 người hàng xóm cưỡng hiếp tập thể khi bố mẹ không có ở nhà

Theo Times of India, vụ việc xảy ra vào ngày 24/7 ở Muzaffarnagar, khi bố mẹ của những đứa trẻ đang đi tham gia một sự kiện gia đình ở một ngôi làng khác thì một người hàng xóm vào nhà và nhìn thấy những em bé này đang ngủ. Bị cáo đã chĩa súng vào cô gái 15 tuổi rồi mở cửa cho 3 người bạn khác vào trong.

Những người này sau đó đã cưỡng hiếp tập thể cô bé 15 tuổi và chĩa súng vào em trai 12 tuổi của nạn nhân. Những tên này đe dọa sẽ giết nếu cậu bé gây ra tiếng động. Không chỉ vậy, họ cũng quay lại một video về tội ác của mình và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội nếu nạn nhân có bất cứ phàn nàn gì.

Sau đó, người em trai đã gọi điện cho bố mẹ về nhà, khi những người lớn về cô con gái đã nằm bất tỉnh. Theo bố nạn nhân, khi đối diện với bố mẹ nạn nhân, những bị cáo này còn đe dọa sẽ dọa giết họ nếu để sự việc leo thang.

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 4 bị cáo đã chĩa súng vào cậu em trai 12 tuổi của nạn nhân dọa giết nếu phát ra tiếng động

Cảnh sát cho biết, việc kiểm tra y tế cho nạn nhân đã được thực hiện. Năm đội cảnh sát đã được thành lập để điều tra vụ án này. Hiện tại, 3 người đàn ông đã bị bắt, 1 bị cáo hiện nay đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy lùng.

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