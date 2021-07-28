Một thiếu nữ 17 tuổi tại Ấn Độ đã bị những người thân trong gia đình đánh đập đến chết vì cô bé thích mặc quần jean.

Thiếu nữ 17 tuổi Neha Paswan đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị ông và các chú của mình dùng gậy đánh đến chết vì những người trong gia đình phản đối Neha mặc quần jean.

Cô bé 17 tuổi tại Ấn Độ bị những người thân trong gia đình đánh đến chết chỉ vì mặc quần jean

Theo Mạng Hoàn Cầu, gia đình Neha sống ở khu vực Deoria, một những nơi kém phát triển nhất của bang Uttar Pradesh. Shakuntala Devi Paswan – mẹ của cô gái 17 tuổi cho biết vào đêm xảy ra sự việc, Neha mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi để tham gia cầu nguyện tôn giáo. Ông bà của Neha đã phản đối gay gắt khi nhìn thấy bộ đồ cô bé mặc. Neha đã cãi lại và nói rằng sẽ tiếp tục mặc quần jean.

Cuộc cãi vã giữa hai bên ngày càng căng thẳng cho đến nghi Neha bị đánh đến hôn mê, ông bà của Neha sau đó đã gọi xe đưa cô đến bệnh viện nhưng không cho mẹ nạn nhân đi cùng. Sáng hôm sau Shakuntala tìm thấy xác con gái mình được treo trên cây cầu ở đầu làng.

Mẹ của Neha cho biết, ước mơ của cô bé là sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát

Bố của Neha làm việc tại một công trường xây dựng ở một thị trấn nhỏ đã vội trở về nhà để giải quyết thảm kịch. Shakuntala nói rằng, con gái cô có ước mơ trở thành cảnh sát nhưng ước mơ này sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Cảnh sát địa phương đã đệ đơn cáo buộc 10 người trong gia đình Neha với tội danh giết người và tiêu hủy bằng chứng.

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