Khi vận động viên 21 tuổi Margaret MacNeil xuất sắc giành được tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 cũng là lúc những thông tin về đời tư của cô được truyền thông tìm kiếm.

Ngày 26/7/2021, trong trận chung kết nội dung 100 mét bơi bướm nữ tại Thế vận hội Tokyo, cô gái tài năng người Canada Margaret MacNeil đã giành được huy chương vàng. Sau khoảnh khắc này, những bí mật về thân thế của nữ hoàng đường đua xanh của Thế vận hội đã được nhiều hãng truyền thông tìm hiểu.

Cô gái 21 tuổi Margaret MacNeil đại diện cho Canada giành huy chương vàng ở nội dung 100m bơi bướm của nữ

Theo Sohu, Margaret MacNeil sinh ra ở Giang Tây, Trung Quốc vào tháng 2/2000. Cô bị bỏ rơi sau khi sinh ra và được một gia đình người Canada nhận nuôi khi mới 1 tuổi. Em gái cô cũng được bố mẹ người Canada nhận nuôi từ Trung Quốc.

Niềm hạnh phúc của Margaret MacNeil khi trở thành nhà vô địch Olympic

Sau khi đi học, năng khiếu bơi lội của Margaret MacNeil đã được phát hiện. Năm 2018, cô gái người Canada gốc Hoa tốt nghiệp trung học, sau đó cô được nhận vào Đại học Michigan và tham gia đội bơi của trường. Margaret MacNeil có thành tích rất tốt và luôn giành chức vô địch trong tất cả các cuộc thi bơi lội.

Ngay khi mới được sinh ra Margaret MacNeil đã bị bỏ rơi và được một cặp vợ chồng người Canada nhận nuôi khi 1 tuổi

Năm nay, Margaret MacNeil đại diện cho Canada tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 ở nội dung 100m bơi bướm của nữ. Vòng sơ loại Margaret MacNeil không mấy nổi bật nhưng ở trong trận chung kết cô gái 21 tuổi đã đánh bại nhà vô địch nổi tiếng Zhang Yufei và giành huy chương vàng Olympic cho đoàn Canada.

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