Hẹn hò qua mạng một năm nhưng chưa từng thấy mặt, cô gái 21 tuổi bàng hoàng khi biết bạn trai là một hoàng tử

Dù hẹn hò qua mạng một năm nhưng cô gái 21 tuổi chưa từng một lần gặp mặt bạn trai và phải nhờ một chương trình truyền hình tìm kiếm thông tin về người yêu.

Biết nhau qua một phần mềm hẹn hò, Esther – 21 tuổi, một nữ sinh đại học tại Anh đã hẹn hò trực tuyến với một người đàn ông. Vậy nhưng đã hẹn hò được một năm rồi mà cả hai chưa một lần gặp mặt, thậm chí người đàn ông này còn từ chối cuộc gọi video từ Esther. Esther hẹn hò qua mạng với bạn trai một năm nhưng chưa một lần gặp mặt trực tiếp Cho rằng mình đã bị lừa, Esther đã tham gia một chương trình truyền hình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Theo Daily Mail, Esther theo học ngành thời trang tại Đại học Nottingham. Cô chủ động liên hệ với đơn vị sản xuất một chương trình truyền hình để tìm hiểu sự thật về bạn trai mình, cô gái 21 tuổi lo lắng mình đã bị lừa qua mạng.

Điều duy nhất mà Esther biết về bạn trai là người này tên Theo, cũng đến từ Nigeria và hiện đang sống ở Anh. Theo Esther, bạn trai cô vô cùng tình cảm, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cô vào mỗi sáng thức giấc và buổi tối trước khi đi ngủ. Esther cho rằng, Theo chính là người đàn ông mà cô đang tìm kiếm. Sau một năm hẹn hò qua mạng, họ chưa bao giờ gọi điện video hay gặp mặt thực sự. Theo nói với bạn gái rằng anh ấy đang đi công tác ở Nigeria nên không thể gặp mặt, Esther gọi điện thoại nhưng Theo không trả lời. Theo thời gian, Esther bắt đầu lo lắng về việc liệu mình có bị lừa hay không.

Không một lần gọi được video cho bạn trai, Esther lo lắng bị lừa và đã nhờ một chương trình truyền hình giúp đỡ tìm hiểu về bạn trai Sau khi tổ sản xuất chương trình biết về trường hợp của Esther, một cuộc điều tra đã được bắt đầu và vô tình phát hiện ra Theo tên thật là Michael. Sau đó chương trình đã liên lạc với Theo và anh ấy thừa nhận rằng Theo là tên đệm của anh ấy. Những người bạn thân sẽ biết tên thật của anh là Michael. Khi được hỏi về lý do tại sao từ chối gọi video với Esther, người này nói rằng, anh quản lý 3 công ty cùng một lúc nên không có thời gian để gọi điện. Gần đây anh ấy đã trở về Nigeria lo tang lễ cho bố. Điều đáng nói là Theo cho biết anh là “Hoàng tử Nigeria”. Theo cho biết mình là 'Hoàng tử Nigeria' rất bận rộn nên không có thời gian gọi video cho bạn gái Esther và mọi người chứng kiến đều ngỡ ngàng khi Theo nói ra thân phận của mình. Theo nhấn mạnh rằng, anh rất nghiêm túc với Esther nhưng vì thân phận hoàng tử nên anh cố giấu bạn gái. Người đàn ông này nói thêm, trước đây anh từng trải qua những mối tình không như ý, lần này hy vọng Esther sẽ hiểu hơn về anh. Sau ba tháng chương trình được quay, mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất suôn sẻ. Cặp đôi tiết lộ rằng, họ đang lên kế hoạch sẽ tiến xa hơn về mối quan hệ của mình.

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