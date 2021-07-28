Một bé gái 12 tuổi và em gái 8 tuổi đã bị cha dượng cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục trong một thời gian dài.

Theo India Today, cảnh sát bang Rajasthan, Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc cưỡng hiếp con gái riêng của vợ mới 12 tuổi và cố gắng hãm hiếp một đứa con riêng khác chỉ mới 8 tuổi.

Bé gái 12 tuổi đã bị cha dượng cưỡng hiếp, người đàn ông này còn tiếp tục tấn công tình dục em gái 8 tuổi của nạn nhân

Cơ quan công an cho hay, bố đẻ của hai cô bé đã qua đời vì căn bệnh ung thư, sau đó người mẹ đã sống chung với bị cáo và họ kết hôn cách đây 3 năm. Tuy nhiên, khi người phụ nữ biết rằng người chồng sau của mình đang lạm dụng tình dục các con, người phụ nữ này đã gửi hai nạn nhân đến nhà người anh họ. Sau đó hai cô bé được chuyển đến sống tại một ngôi nhà dành riêng cho phụ nữ.

Bố qua đời vì ung thư, hai bé gái tuổi vị thành niên đã bị người cha dượng cưỡng hiếp và tấn công tình dục

Tại đây, các nạn nhân đã tiết lộ sự việc với nhân viên và những người này đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Rất nhanh chóng, trong vòng 24 giờ, bị can đã bị cảnh sát bắt giữ và một bản cáo trạng đã được gửi đến tòa án. Trong khi đó, hai chị em đã được kiểm tra y tế để thu thập bằng chứng tố cáo người cha dượng mất nhân tính này.

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