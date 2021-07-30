Cặp vợ chồng ôm đứa con trai mới sinh 1 tuần vào viện điều trị lúc nửa đêm, phát hiện bí mật kinh hoàng, bác sĩ lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát

Thế giới 30/07/2021 07:30

Một cặp vợ chồng ôm đứa con trai mới sinh vào viện điều trị lúc nửa đêm, vậy nhưng sau đó bác sĩ đã phải gọi điện báo công an vì phát hiện bí mật động trời.

Theo Sohu, vào tối ngày 17/7 một cặp vợ chồng ở khu phát triển kinh tế Dương Phố ôm một bé trai mới sinh một tuần tuổi đến khoa cấp cứu bệnh viện khu vực Dương Phố, Hải Nam để cấp cứu và yêu cầu bệnh viện cấp giấy chứng sinh.

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 Bác sĩ lẳng lặng gọi điện báo công an sau khi cặp vợ chồng ôm đứa trẻ một tuần tuổi đến bệnh viện

Trong quá trình chẩn đoán, bác sĩ phát hiện hai người có biểu hiện khác thường và khá căng thẳng. Điều đáng nói là cả hai đều khiến người khác cảm nhận rất xa lạ với đứa trẻ mới sinh một tuần tuổi này. Bác sĩ nhận thấy có bí mật gì đó đang được che giấu. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ đã lặng lẽ gọi điện báo công an khu phát triển kinh tế Dương Phố.

Sau khi nhận được cuộc gọi, ngay lập tức cảnh sát đã có mặt ở bệnh viện Dương Phố để điều tra. Trong quá trình tìm hiểu, cảnh sát được biết cặp vợ chồng này đến từ khu Tam Đô, Dương Phố, sau khi kết hôn hai người vẫn chưa sinh con và hiện nay đã gần 40 tuổi. Một tuần trước, họ tình cờ gặp một người phụ nữ khi họ đang ở bệnh viện và biết được rằng người này vừa mới sinh một bé trai.

Do trước đó người phụ nữ này và chồng đã có 2 đứa con, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện để nuôi bé trai này nên nảy sinh ý định cho cháu bé đi. Sau khi hai vợ chồng này biết chuyện đã bày tỏ sẵn sàng nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh này. Vì vậy 2 bên đã đạt được thỏa thuận bằng miệng là giao đứa trẻ cho hai vợ chồng hiếm muộn chăm sóc.

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 Bố mẹ ruột của cậu bé đã đến bệnh viện và nhận lại cậu bé

Đến khuya ngày 17/7, hai vợ chồng này đã đưa bé trai đến bệnh viện khám và yêu cầu bệnh viện cấp giấy chứng sinh. Sau khi cảnh sát nắm được sự việc đã liên lạc với cha mẹ ruột của đứa trẻ, hai người này cũng vội vàng đến bệnh viện. Sau khi làm việc với cảnh sát, cặp vợ chồng này đã nhận lỗi vì đã bỏ rơi con. Đồng thời họ hứa rằng sẽ nhận lại cậu bé và cố gắng khắc phục khó khăn về kinh tế để nuôi dạy các con thật tốt.

Từ khóa:   trẻ sơ sinh cấp giấy chứng sinh kinh tế gia đình khó khăn

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