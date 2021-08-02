Ban đầu cô con gái không muốn tiết lộ chuyện động trời này nhưng mọi chuyện đã vượt sức chịu đựng của cô bé khi liên tiếp bị bố đẻ tấn công tình dục.

Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của bố tuy nhiên trong một vài trường hợp, những người bố lại làm tổn thương chính con gái của mình. Nếu không được phanh phui, không ai dám tin trên đời tại tồn tại những con người như vậy. Người đàn ông đồi bại đã tấn công tình dục con gái ruột của mình suốt 6 năm trời Theo Sohu, một người đàn ông họ Lâm ở Đài Loan đã tấn công tình dục con gái ruột của mình suốt 6 năm trời. Theo báo cáo, Lâm và vợ không còn ngủ cùng nhau từ khi con gái học mẫu giáo. Thay vào đó người đàn ông này chuyển sang phòng ngủ cùng với con gái.

Bắt đầu từ khi con gái Lâm học lớp 3, hắn bắt đầu lạm dụng tình dục cô bé. Lúc đầu có lẽ nạn nhân còn quá nhỏ để hiểu về tính nghiêm trọng của sự việc, cho đến năm học lớp 6, khi tham gia một chương trình giáo dục về sức khỏe, cô bé mới biết việc làm của bố là sai. Nạn nhân bắt đầu từ chối bố đồng thời cố gắng giao tiếp và thuyết phục người đàn ông này đừng tiếp tục làm chuyện đó với cô nữa. Vậy nhưng Lâm không những không nghe lời con gái, hắn bắt đầu bạo hành và tấn công tình dục cô bé một cách thái quá. Ngày nào cô con gái cũng phải sống trong sự sợ hãi. Đến năm lớp 8 do không chịu nổi sự bạo hành của bố, nạn nhân đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm để nhờ giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm của nạn nhân không thể tin sự việc này lại xảy ra với học sinh của mình và cũng không thể tin trên thế giới này lại tồn tại một người cha đồi bại như Lâm. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã đưa nạn nhân đến báo công an.

Theo thống kê của tòa án, trong 6 năm Lâm đã xâm hại tình dục con gái tổng cộng 697 lần Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra với Lâm, ban đầu Lâm không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thậm chí hắn còn bao biện rằng, cô bé là con ruột của hắn làm sao hắn có thể làm ra những chuyện như vậy với con gái của mình. Vậy nhưng những lời nói của người cha cầm thú này cũng không lấp liếm được những việc làm suy đồi đạo đức của hắn. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát xác định Lâm đã xâm hại tình dục con gái mình suốt một thời gian dài. Tòa án Đài Loan đã kết án Lâm 20 năm 6 tháng tù giam cho hành vi phạm tội của hắn. Theo thống kê của tòa án, Lâm đã tấn công tình dục con gái mình tổng cộng 697 lần trong suốt 6 năm.

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