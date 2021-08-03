Vợ nhiều lần báo mộng cho chồng nói đói bụng, chồng đưa con đến thăm mộ, mặt mày tái xanh với những gì nhìn thấy

Không có thời gian đến thăm mộ vợ vậy nhưng người chồng lại liên tiếp nằm mơ thấy vợ nói đói bụng, sắp xếp một ngày lên thăm, Trương Sơn tái xanh mặt với những gì thấy.

Trương Sơn sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn, vì gia đình nghèo khó nên phải đi lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Sau 5 năm làm việc, bằng chính đôi tay của mình, Trương Sơn đã thoát khỏi cuộc sống nghèo đói, anh kinh doanh và có một gia đình hạnh phúc với vợ và một cô con gái. Cứ tưởng cuộc sống gia đình sẽ mãi như vậy thì biến cố bắt đầu ập xuống. Khi gia đình đang hạnh phúc, vợ Trương Sơn lại mắc ung thư và qua đời sau đó không lâu Khi con gái được 7 tuổi, vợ Trương Sơn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, bệnh ở giai đoạn nặng và qua đời nửa năm sau đó. Sau khi vợ mất, Trương Sơn không thể chấp nhận sự thật này, anh chìm đắm trong đau buồn một thời gian dài và không thể thoát ra được. May mắn thay, công việc bận rộn khiến anh làm việc không ngừng nghỉ, chỉ có bằng cách này Trương Sơn mới không nghĩ về người vợ đã khuất của mình.

Trước đây, do làm việc vất vả nên nằm xuống là Trương Sơn có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng mấy ngày nay, dù mệt đến mấy anh vẫn mơ thấy vợ trong giấc mơ của mình. Không chỉ vậy, người vợ còn báo mộng cho anh rằng mình đói bụng. Trương Sơn cảm thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại này không bình thường nên đã thu xếp công việc để đến thăm mộ vợ. Anh mua hương hoa, tiền giấy và món vịt quay mà vợ anh thích ăn khi còn sống, hai bố con dắt nhau đến thăm mộ vợ. Khi về đến nhà bố vợ, Trương Sơn hỏi bố vợ đã bao lâu rồi không ra mộ thăm, ông chỉ nói rằng “không nhớ rõ”. Bình thường bố vợ Trương Sơn thích đánh mạt chược nên chắc sẽ không có thời gian đi thăm mộ con gái mình. Trương Sơn cũng thấy áy náy vì bản thân anh cũng rất ít khi đến thăm vợ, anh sợ nhìn thấy cảnh đó sẽ xúc động, mọi kỷ niệm trong quá khứ lại ùa về khiến anh không thể không chế bản thân.

Trương Sơn nằm mơ thấy vợ và quyết định lên thăm mộ, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ Đi được một lúc cũng đến được mộ vợ, Trương Sơn vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đất bên cạnh ngôi mộ bị mưa cuốn trôi, cả cây nến mà Trương Sơn để trước đó cũng không còn nữa. Cũng may Trương Sơn đã mang theo đầy đủ những vật dụng này. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Trương Sơn gọi người đến sửa lại mộ cho vợ, khi mọi chuyện xong xuôi anh mới yên tâm về nhà. Từ đó đến nay, Trương Sơn không còn nằm mơ thấy vợ mình nữa, công việc làm ăn cũng ngày một phát đạt hơn trước. Cứ đến dịp lễ tết là Trương Sơn lại đưa con gái về cúng bái. Sự việc này đã dạy cho Trương Sơn một bài học, sau đó anh cũng thường xuyên đến thăm nom và dọn dẹp phần mộ của vợ hơn.

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