Hùng hổ đến đồn cảnh sát tố cáo bị một người phụ nữ cắn đứt lưỡi, người đàn ông nhận trái đắng khi nhìn bản cáo trạng

Thế giới 02/08/2021 16:07

Sau khi tấn công tình dục và bị nạn nhân cắn đứt lưỡi người đàn ông này đã đến đồn cảnh sát tố cáo nhưng lại nhận về kết quả ngoài mong đợi.

Theo QQ, ngày 2/8 truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tòa án Busan, Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về một vụ tấn công tình dục và gây thương tích. Tội danh tấn công tình dục gây thương tích được thành lập, bị cáo nhận hình phạt 3 năm tù. Bị cáo bắt buộc phải nhận 40 giờ điều trị vì bạo lực tình dục và bị cấm làm việc trong các cơ sở phúc lợi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong 3 năm. Tuy nhiên bị cáo đã không chấp nhận bản án này và có đơn kháng cáo.

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 Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc người đàn ông bị cắn đứt lưỡi sau khi tấn công tình dục một cô gái

Vụ việc xảy ra vào tháng 7/2020, sau khi nam bị cáo phát hiện một người phụ nữ say rượu bên đường, anh ta đã chở cô gái này vào núi hoang. Sau đó người đàn ông này dùng băng keo mua sẵn trói người phụ nữ lại rồi hôn mạnh, người phụ nữ chống trả quyết liệt, lưỡi của người đàn ông bị cắn đứt 3 cm.

Người đàn ông vô cùng tức giận và đã làm bị thương miệng của nạn nhân. Sau đó người này chạy đến đồn cảnh sát và nói rằng người phụ nữ này đã tự nguyện hôn mình nhưng trong quá trình hôn đã cắn đứt lưỡi của anh ta. Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng kiện người đàn ông này về tội tấn công tình dục và gây thương tích.

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 Sau khi làm bị thương nạn nhân, người đàn ông này còn chạy đến đồn cảnh sát tố cáo bị cô gái cắn đứt lưỡi

Vào tháng 2 năm nay, các công tố viên Busan của Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra và xác định rằng hành động cắn vào lưỡi người đàn ông là hành động tự vệ chính đáng của cô gái. Các công tố viên đã tạm giữ người đàn ông này vì nghi ngờ hiếp dâm gây thương tích và các tội danh khác.

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Từ khóa:   hiếp dâm gây thương tích tự vệ chính đáng bạo lực tình dục

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