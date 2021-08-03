Bé gái 18 tháng tuổi mang một phôi thai nặng khoảng 400 gram trong dạ dày

Các bác sĩ ở bang Gujarat, Ấn Độ đã loại bỏ thành công một phôi thai chưa phát triển khỏi dạ dày của một bé gái sơ sinh 18 tháng tuổi.

Theo India Today, một trường hợp phẫu thuật hiếm gặp đã xảy ra tại Ấn Độ khi một bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện mang một phôi thai trong dạ dày. Đây được xem là một trường hợp vô cùng hiếm gặp, các bác sĩ tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad ở bang Gujarat đã phẫu thuật loại bỏ một một thai chưa phát triển nặng 400 gram khỏi dạ dày của một bé gái sơ sinh 18 tháng tuổi.

Các bác sĩ đã phát hiện ra một phôi thai chưa phát triển trong dạ dày của một bé gái 18 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Được biết em bé đến từ bang Madhya Pradesh tên là Vedika. Cách đây 3 tháng Vedika bắt đầu bị đau bụng, dù được các sĩ ở Madhya Pradesh và Rajasthan giúp đỡ nhưng bệnh nhân vẫn không thoát hỏi những cơn đau. Bố mẹ em bé đã đọc được một trường hợp tương tự và cả gia đình đã quyết định đưa Vedika đến bệnh viện Ahmedabad, Gujarat với hy vọng con gái sẽ thoát khỏi những cơn đau.

Phát hiện phôi thai trong dạ dày của một trẻ sơ sinh là một hiện tượng rất hiếm gặp trong y học - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện trong dạ dày của Vedika có một phôi thai chưa phát triển. Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp với tỷ lệ 1/500.000 và được gọi là “bào thai trong bào thai”. Nói với India Today TV, bố của Vedika cho biết con gái của anh rất đau đớn, ngay sau khi biết thông tin về khoa nhi của Bệnh viện Dân sự Ahmedabad trên Twitter gia đình đã đưa cô bé đến đây. Đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp, hiện nay bé gái đã hoàn toàn khỏe mạnh và đã được xuất viện.

Vợ nhiều lần báo mộng cho chồng nói đói bụng, chồng đưa con đến thăm mộ, mặt mày tái xanh với những gì nhìn thấy Không có thời gian đến thăm mộ vợ vậy nhưng người chồng lại liên tiếp nằm mơ thấy vợ nói đói bụng, sắp xếp một ngày lên thăm, Trương Sơn tái xanh mặt với những gì thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-18-thang-tuoi-mang-mot-phoi-thai-nang-khoang-400-gram-trong-da-day-415674.html