Người đàn ông phát hiện con gái mang thai dù đang học lớp 5, sau nhiều lần tra hỏi và tìm đủ mọi cách nhưng anh Lưu vẫn chưa thể tìm ra sự thật.

Theo Sohu, năm 2018 con gái anh Lưu đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở Hình Đài, Hà Bắc, Trung Quốc. Cô bé ăn ngủ tại trường, hai tuần về nhà một lần. Tháng 11/2018, con gái liên tục nói rằng mình bị đau bụng nên anh Lưu đã đưa con gái đến bệnh viện thăm khám. Không ngờ rằng bác sĩ kết luận con gái anh đang mang thai. Con gái nói rằng có quan hệ với một bạn nam cùng lớp nhưng anh Lưu cho rằng các bé trai ở độ tuổi này vẫn chưa có "khả năng đó". Khi con gái anh Lưu học lớp 5 tại một trường tiểu học tại Hình Đài, Hà Bắc thì phát hiện mang thai Anh Lưu tiếp tục hỏi con gái ai là người khiến con mang thai nhưng cô con gái vẫn kiên trì nói rằng đó là một bạn trai cùng lớp. Anh Lưu vô cùng tức giận nên đã đánh con gái, vậy nhưng cô bé vẫn nói rằng đó là bạn trai cùng lớp. Vì vậy anh Lưu đành báo công an.

Anh Lưu tiết lộ với các phóng viên rằng, khi đi khám ở bệnh viện Hình Đài, các bác sĩ đã có kết luận rằng con gái anh mang thai 19 tuần 2 ngày. Sau đó anh Lưu tiếp tục hỏi con ai là bố của đứa trẻ trong bụng, lúc này cô bé mới nói rằng thầy chủ nhiệm là “tác giả”. Anh Lưu ngay lập tức đến đồn công an báo án, thầy Tôn là người khiến con gái anh mang thai. Anh Lưu cũng tìm gặp thầy giáo chủ nhiệm để chất vấn nhưng người đàn ông họ Tôn này không thừa nhận hành vi đó, đến tận bây giờ cũng vẫn không thừa nhận. Ngày 19/11/2018 con gái anh Lưu hạ sinh một đứa trẻ nhưng đứa bé này đã tử vong. Đến ngày 6/3/2019 cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận giám định cho thấy Tôn không phải là bố của đứa trẻ. Anh Lưu cho biết, không biết ai đã tiếp xúc với con gái mình, tất cả nam giáo viên trong trường và bảo vệ đều đã được lấy mẫu xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra người đã hại con gái anh.

Cô bé nói rằng thầy chủ nhiệm là 'tác giả' bào thai nhưng kết quả giám định ngày 6/3/2019 cho thấy Tôn không phải bố đứa trẻ Cuối cùng, con gái Lưu nói rằng, Tôn đã đưa một người khác tới, sau đó phát sinh quan hệ với cô bé nhưng khi đó là 8 giờ tối, cô bé không nhìn rõ người đó là ai nhưng Tôn biết người đó. Sau đó, cảnh sát đã lập danh sách tất cả những người đã liên lạc với Tôn vào tháng 7/2018 và cho xét nghiệm nhưng đều không tương thích. Người bạn trai mà con gái Lưu nói đến cũng được xét nghiệm nhưng cậu bé này cũng không phải là “chủ nhân” của bào thai. Mặc dù đã tiến hành giám định DNA rất nhiều người nhưng đến nay anh Lưu vẫn chưa tìm ra người đàn ông hại đời con gái mình Anh Lưu cho biết, phía công an đã lấy mẫu của tất cả những người đàn ông trưởng thành từng tiếp xúc với con gái mình đi xét nghiệm nhưng vẫn không tìm được mẫu DNA tương thích. Đến thời điểm hiện tại, dù đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng anh Lưu vẫn chưa thể tìm ra ai là người đã khiến con gái anh mang thai.

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