Một sự việc hy hữu đã xảy ra ở Mỹ khi một người đàn ông bị bắt vào bệnh viện tâm thần 2 năm sau đó được thả ra với lý do chẳng thể ngờ.

Theo thông tin đăng tải trên QQ, một người đàn ông vô gia cư đã bị bắt ở Hawaii và đưa vào bệnh viện tâm thần trong hơn hai năm. Sau đó nhà chức trách nhận ra rằng họ đã bắt nhầm người và đã trả tự do cho anh ta.

Dù không vi phạm pháp luật nhưng Joshua vẫn bị bắt giữ và phải ở bệnh viện tâm thần hơn hai năm

Do sự nhầm lẫn về danh tính, Joshua Spriesterbach đã bị giam trong một bệnh viện tâm thần hơn hai năm, hiện tại Joshua cuối cùng cũng được tự do. Theo hãng tin AP, năm 2017, Joshua bị nhầm với một người đàn ông tên là Thomas Castleberg. Một sĩ quan cảnh sát đã nhầm lẫn giữa hai người họ.

Joshua chưa bao giờ gặp Thomas nhưng đã bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần Hawaii trong hai năm tám tháng dưới danh nghĩa của Thomas. Luật sư của Joshua đã đệ đơn kiện và tuyên bố rằng nếu cảnh sát đối chiếu chân dung và dấu vân tay của hai người thì việc này đã được làm sáng tỏ nhanh chóng và Joshua cũng đã được trắng án.

Joshua thưởng thức bánh kem sau khi được trả tự do

Joshua nhiều lần khẳng định anh ta không phải là Thomas nhưng không ai tin anh ta. Các nhân viên và bác sĩ còn tuyên bố rằng Joshua bị mắc chứng hoang tưởng và đã cho anh uống rất nhiều thuốc. Nguồn tin này cũng cho hay, cuối cùng Joshua cũng được trả tự do vào tháng 1/2020 khi các nhà chức trách phát hiện ra Joshua không phải là Thomas. Sau khi được trả tự do, Joshua sống cùng với chị gái.

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