Không nhận được phản hồi sau cuộc phỏng vấn, cô gái nổi tiếng mạng xã hội vì điên cuồng đập phá đại lý ô tô 4S

Thế giới 06/08/2021 15:53

Người phụ nữ phát ngôn những lời lẽ ngông cuồng, đập phá đồ đạc tại một đại lý ô tô 4S sau khi không nhận được phản hồi từ cuộc phỏng vấn.

Từ trước đến nay, trong các cuộc phỏng vấn các nhà tuyển dụng luôn cố gắng uyển chuyển hết mức có thể để không làm tổn thương những ứng viên khi không được nhận vào làm. Tuy nhiên một số người lại cố tình cứng đầu không hiểu dụng ý của người khác.

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 Không nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng, cô gái đã đến cửa hàng la hét và đập phá
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 Cô gái phát ngôn những lời lẽ ngông cuồng và yêu cầu người quản lý phải gọi điện cho mình

Theo Sohu, mới đây, tại Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc, một cô gái nghi ngờ mình không được nhận vào làm vì không nhận được phản hồi của nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn đã chạy đến đại lý ô tô 4S hét lên trong tức giận. Không ai trong số nhân viên của cửa hàng dám căn ngăn.

Người phụ nữ dễ xúc động, liên tục thốt ra những lời lẽ ngông cuồng trong khi đập phá đồ đạc. Cô gái này đi tới đi lui trong cửa hàng, sau đó nhặt một số đồ vật và bắt đầu ném chúng. Cô còn nói rằng yêu cầu người quản lý của cửa hàng phải gọi điện cho cô ta. Người phụ nữ này còn thách thức những người chứng kiến chụp hình và đăng lên mạng để nhiều người thấy được đâu là công lý.

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 Không chỉ la hét, người phụ nữ này còn đập phá đại lý ô tô 4S
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 Với những hành động của mình, hình ảnh của cô gái này nổi rần rần trên mạng xã hội

Trước đó, cô gái này đã tham gia phỏng vấn tại một của hàng 4S (đây là đại lý ô tô được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, đảm bảo không gian gara sạch cùng tính khoa học cao). Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, những nhà tuyển dụng đã nói với cô về nhà và chờ thông báo. Đây là một câu nói rất thường gặp trong các buổi phỏng vấn. Thông thường những người được nhà tuyển dụng trả lời như vậy là có rất ít cơ hội được nhận vào làm, vậy nhưng nhiều người lại không hiểu đây là một lời từ chối khéo léo từ nhà tuyển dụng.

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Từ khóa:   nhà tuyển dụng đại lý ô tô buổi phỏng vấn

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