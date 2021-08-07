Một bé gái 8 tuổi đã qua đời sau khi bị cưỡng hiếp và sát hại dã man khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ.

Theo thông tin trên India Today, một bé gái 8 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại dã man ở Munger, bang Bihar của Ấn Độ vào tối ngày 4/8. Mắt phải của nạn nhân đã bị khoét và các ngón tay bị dập nát.

Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp sau đó bị hung thủ ra tay giết hại dã man

Người dân địa phương cho biết, vào chiều ngày 4/8, cô bé đi cùng người cha đánh cá đến bờ sông Ganga để tắm. Vậy nhưng sau đó vài giờ đồng hồ cô bé vẫn chưa về nhà, các thành viên trong gia đình bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, thi thể của bé gái đã được tìm thấy vào sáng ngày hôm sau gần một lò gạch ở làng Purvi Tola.

Theo cảnh sát địa phương, hành vi phạm tội được thực hiện tại nơi tìm thấy thi thể nạn nhân vì vết máu đã được phát hiện ở đó. Có vẻ như đây là một trường hợp hiếp dâm sau đó giết người bằng cách siết cổ để che giấu tội ác. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán ban đầu, mọi kết luận chính xác nhất sẽ có sau khi việc khám nghiệm tử thi hoàn tất.

Sự việc này một lần nữa khiến dư luận Ấn Độ dậy sóng trước tình trạng cưỡng hiếp ngày một tăng cao ở nước này

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương trong ngôi làng này vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hung thủ. Các thành viên trong gia đình nạn nhân vô cùng đau khổ trước cái chết của nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-8-tuoi-bi-cuong-hiep-khoet-mat-da-man-gay-phan-no-du-luan-416517.html