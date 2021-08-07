Người vợ choáng váng sau đó khóc lóc thảm thiết khi phát hiện ra sự thật phía sau câu chuyện của người chồng đã mất và cô con gái.

Mọi người đều nói, ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người, vậy nhưng Trương Bình lại không có được điều đó. Ngay từ khi Trương Bình còn nhỏ, tình cảm giữa bố mẹ cô đã không tốt. Khi cô được 5 tuổi, bố mẹ chính thức ly hôn, Trương Bình theo mẹ tái giá. Vậy nhưng chồng sau của mẹ là một người hẹp hòi, chưa từng xem Trương Bình là thành viên của gia đình đó. Chính vì vậy, trong thế giới của Trương Bình không có tình yêu của bố mẹ và cũng không biết tình yêu là như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Trương Bình không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, cô cũng không biết thế nào là tình yêu Do sống trong môi trường như vậy nên Trương Bình rất ít nói, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Bình không theo học tiếp mà lựa chọn đi làm. Mặc dù vất vả nhưng cô tự nuôi sống bản thân bằng những đồng tiền mình kiếm được, và hơn nữa cô không phải chịu những trận đòn roi, nghe những lời cãi vã từ gia đình mà cô đang sống.

Khi đi làm, Trương Bình đã quen được một người đàn ông rất tốt, sau khi hẹn hò được một thời gian hai người quyết định kết hôn và về quê chồng sống. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng gia đình nhỏ của Trương Bình vô cùng hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Trương Bình sinh được một bé gái xinh xắn. Những tưởng ngày tháng cứ như vậy trôi qua thì bi kịch ập đến lấy đi tất cả mọi thứ của Trương Bình. Sau khi quen biết và kết hôn với chồng có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Trương Bình Một lần cả nhà đang đi chơi bên ngoài, con gái liên tục khóc, Trương Bình tưởng là con gái khát nước nhưng lại quên mang, cô nhờ chồng băng qua đường sang siêu thị đối diện mua nước uống cho con. Không ngờ rằng khi chồng Trương Bình đang băng qua đường đã bị một chiếc xe đâm trúng. Vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng nên chồng Trương Bình qua đời ngay sau đó. Lúc đó Trương Bình cảm thấy trời đất sụp đổ, không bết có thể vượt qua được biến cố này không, nếu như không có con gái chắc chắn Trương Bình đã không thể trụ nổi sau cái chết của chồng.

Con gái lớn dần, khi biết nói cô bé hỏi mẹ bố đi đâu rồi, Trương Bình dỗ dành con rằng, khi nào con lớn bố sẽ về. Vậy nhưng có một điều rất lạ mà Trương Bình không thể giải thích, con gái cô ngày nào cũng khóc. Đến khi chồng cô mất được 3 năm con gái mới dần dần không khóc nữa. Điều đặc biệt mỗi tối cô bé đều chui xuống gầm giường gọi bố. Phát hiện những gì người chồng đã mất để lại cho con gái, Trương Bình bật khóc nức nở Lúc ban đầu, Trương Bình không quan tâm nhiều đến chuyện này, vậy nhưng sau một thời gian dài để ý cô phát hiện mỗi lần từ gầm giường chui ra, con gái cô đều rất vui vẻ và ngủ ngon lành. Cảm thấy kỳ lạ, Trương Bình nghĩ rằng lẽ nào có cái gì giấu dưới gầm giường hay sao? Một ngày, đợi lúc con gái ngủ say, Trương Bình lén kiểm tra dưới gầm giường của con gái, những thứ trước mắt khiến cô choáng váng. Gầm giường của con gái đều chứa đầy đồ chơi, thì ra đây đều là đồ chơi mà chồng cô đã chuẩn bị cho con gái từ khi còn sống. Nhìn những món đồ này của chồng đã qua đời, Trương Bình bật khóc nức nở.

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