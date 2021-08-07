Kỳ án triều Thanh: Con trai 9 tuổi phát hiện mẹ ngoại tình trong lúc bố đi làm xa, hành động của người mẹ gây phẫn nộ đến tận hậu thế

Thế giới 07/08/2021 18:44

Vào thời nhà Thanh, một người phụ nữ đã ngoại tình với người đàn ông khác trong khi chồng đi làm xa và đã bị con trai phát hiện.

Trong thời cổ đại, việc phụ nữ ngoại tình là điều không thể chấp nhận, nếu bị phát hiện sẽ bị thả trôi sông và chịu nhiều hình phạt khác. Vậy nhưng, vào triều Thanh, năm Khang Hy năm thứ 54 (năm 1715) một vụ án ngoại tình kinh hoàng đã xảy ra và được lưu truyền đến tận ngày nay. Một người đàn ông ở Sơn Đông đi làm ăn xa để lại vợ và một đứa con 9 tuổi ở nhà. Trong lúc chồng đi làm xa, người vợ ở nhà đã ngoại tình với một người đàn ông khác.

ngoai tinh 1
 Trong thời phong kiến, những người phụ nữ ngoại tình sẽ bị thả trôi sông

Một hôm cậu con trai tỉnh dậy vào lúc nửa đêm nhìn thấy một người đàn ông lạ nằm trên giường thì bàng hoàng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố về nhà chưa?”. Khi biết chuyện thông dâm của mình bị con trai phát hiện, người phụ nữ này đã đe dọa cậu bé 9 tuổi rằng không được nói ra chuyện này, nếu không bà ta sẽ giết chết rồi băm xác cậu bé.

Ngày thứ hai cậu bé vẫn đi học bình thường, vậy nhưng sau khi hết giờ học cậu bé không chịu về nhà. Thầy giáo hỏi có chuyện gì, cậu bé 9 tuổi mới kể ngọn ngành sự việc. Thầy giáo nghe xong câu chuyện nghĩ rằng đó là chuyện nhà người khác, nếu như sự việc bị người khác phát hiện thì mẹ của cậu bé coi như xong đời. Vì vậy người thầy đã quyết định giữ bí mật này và đích thân đưa cậu bé về nhà.

ngoai tinh 2
 Trong lúc chồng đi làm xa nhà, người vợ đã thông dâm với một người đàn ông khác và bị con trai phát hiện

Vậy nhưng một ngày sau, cậu bé 9 tuổi vẫn không đến lớp học, người thầy đến nhà hỏi, mẹ cậu bé nói rằng con trai đi học từ hôm trước chưa về nhà. Không chỉ vậy gười phụ nữ này quay ngược lại còn yêu cầu thầy giáo giao con trai của mình ra. Người thầy linh cảm có chuyện không hay, ông đã đưa cậu bé về trước cửa nhà sao có thể không vào nhà được. Nghĩ đến chuyện cậu bé bị mẹ dọa giết chết rồi chặt xác, thầy giáo liền đi báo quan.

ngoai tinh 3
 Người mẹ nhẫn tâm giết chết đứa con trai 9 tuổi của mình sau đó băm xác cho vào 2 cái bình rồi giấu dưới gầm giường

Quan phủ và thầy giáo đến nhà cậu bé tìm nhưng không thấy tung tích của học trò đâu, khi đó người thầy phát hiện dưới gầm giường của người mẹ có hai chiếc bình, mùi rất khó ngửi, mở ra mọi người đều bàng hoàng vì đó chính là thi thể của cậu bé đã bị mẹ băm nhỏ. Ngay sau đó vụ án này gây chấn động khắp nơi. Người mẹ độc ác và người tình bỏ chạy đến một ngôi chùa ở Hàng Châu để đi tu, vậy nhưng cuối cùng cả hai đều bị bắt và bị xử tử. Vụ án này sau đó đã được cải biên thành một vở kịch và lưu truyền đến tận ngày nay.

Bàng hoàng: Trong vòng một tuần, 3 anh em trong cùng một gia đình bị tàu hỏa đâm chết tại cùng một địa điểm

Bàng hoàng: Trong vòng một tuần, 3 anh em trong cùng một gia đình bị tàu hỏa đâm chết tại cùng một địa điểm

Một sự việc diễn ra khiến nhiều người không thể giải thích khi ba anh em trong cùng một gia đình chết tại một địa điểm chỉ trong một tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   thả trôi sông thời cổ đại người mẹ độc ác

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 53 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 53 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 22 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 46 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích