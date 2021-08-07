Vào thời nhà Thanh, một người phụ nữ đã ngoại tình với người đàn ông khác trong khi chồng đi làm xa và đã bị con trai phát hiện.

Trong thời cổ đại, việc phụ nữ ngoại tình là điều không thể chấp nhận, nếu bị phát hiện sẽ bị thả trôi sông và chịu nhiều hình phạt khác. Vậy nhưng, vào triều Thanh, năm Khang Hy năm thứ 54 (năm 1715) một vụ án ngoại tình kinh hoàng đã xảy ra và được lưu truyền đến tận ngày nay. Một người đàn ông ở Sơn Đông đi làm ăn xa để lại vợ và một đứa con 9 tuổi ở nhà. Trong lúc chồng đi làm xa, người vợ ở nhà đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Trong thời phong kiến, những người phụ nữ ngoại tình sẽ bị thả trôi sông Một hôm cậu con trai tỉnh dậy vào lúc nửa đêm nhìn thấy một người đàn ông lạ nằm trên giường thì bàng hoàng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố về nhà chưa?”. Khi biết chuyện thông dâm của mình bị con trai phát hiện, người phụ nữ này đã đe dọa cậu bé 9 tuổi rằng không được nói ra chuyện này, nếu không bà ta sẽ giết chết rồi băm xác cậu bé.

Ngày thứ hai cậu bé vẫn đi học bình thường, vậy nhưng sau khi hết giờ học cậu bé không chịu về nhà. Thầy giáo hỏi có chuyện gì, cậu bé 9 tuổi mới kể ngọn ngành sự việc. Thầy giáo nghe xong câu chuyện nghĩ rằng đó là chuyện nhà người khác, nếu như sự việc bị người khác phát hiện thì mẹ của cậu bé coi như xong đời. Vì vậy người thầy đã quyết định giữ bí mật này và đích thân đưa cậu bé về nhà. Trong lúc chồng đi làm xa nhà, người vợ đã thông dâm với một người đàn ông khác và bị con trai phát hiện Vậy nhưng một ngày sau, cậu bé 9 tuổi vẫn không đến lớp học, người thầy đến nhà hỏi, mẹ cậu bé nói rằng con trai đi học từ hôm trước chưa về nhà. Không chỉ vậy gười phụ nữ này quay ngược lại còn yêu cầu thầy giáo giao con trai của mình ra. Người thầy linh cảm có chuyện không hay, ông đã đưa cậu bé về trước cửa nhà sao có thể không vào nhà được. Nghĩ đến chuyện cậu bé bị mẹ dọa giết chết rồi chặt xác, thầy giáo liền đi báo quan.

Người mẹ nhẫn tâm giết chết đứa con trai 9 tuổi của mình sau đó băm xác cho vào 2 cái bình rồi giấu dưới gầm giường Quan phủ và thầy giáo đến nhà cậu bé tìm nhưng không thấy tung tích của học trò đâu, khi đó người thầy phát hiện dưới gầm giường của người mẹ có hai chiếc bình, mùi rất khó ngửi, mở ra mọi người đều bàng hoàng vì đó chính là thi thể của cậu bé đã bị mẹ băm nhỏ. Ngay sau đó vụ án này gây chấn động khắp nơi. Người mẹ độc ác và người tình bỏ chạy đến một ngôi chùa ở Hàng Châu để đi tu, vậy nhưng cuối cùng cả hai đều bị bắt và bị xử tử. Vụ án này sau đó đã được cải biên thành một vở kịch và lưu truyền đến tận ngày nay.

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