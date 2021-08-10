Người đàn ông giết vợ đang mang thai vào ngày thứ hai sau khi cưới với lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 10/08/2021 10:49

Một phần thi thể bị cháy của người phụ nữ đã được tìm thấy, được biết người vợ 20 tuổi đã bị chồng ra tay giết hại dã man sau khi kết hôn 2 ngày.

Theo India Today, một phần thi thể bị cháy của người phụ nữ đã được tìm thấy vào ngày 7/8 và gửi đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết, một phụ nữ 20 tuổi đã bị chồng ra tay giết hại ở Madurai, Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày thứ hai sau đám cưới.

giet hai 1
 Jothimani đã ra tay giết hại Rani vào ngày thứ hai sau khi hôn lễ được tổ chức

Theo cảnh sát, Gladys Rani kết hôn với Jothimani ở Madurai vào ngày 2/8. Có vẻ như Rani và Jothimani đã có quan hệ tình cảm với nhau trước khi kết hôn. Vào ngày 4/8, Jothimani thông báo cho cha mẹ của Rani rằng cô ấy đi ra ngoài để gặp một người bạn nhưng không thấy trở về nhà. Nhưng đến ngày 7/8, cảnh sát đã tìm thấy một phần thi thể bị cháy của Rani.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Jothimani có hành động đáng ngờ. Khi bị thẩm vấn, người đàn ông này đã thú nhận rằng anh ta đã bóp cổ vợ đến chết. Jothimani đã kết hôn với Rani sau khi một số người thân của cô gái đe dọa sẽ làm hại Jothimani nếu anh không cưới Rani vì cô đang mang thai 4 tháng.

giet hai 2
 Sau khi giết hại vợ, Jothimani đã nói với người nhà rằng vợ đi chơi với bạn không về nhà

Jothimani nói rằng anh ta rất buồn bã vì anh ta tin rằng mình không phải chịu trách nhiệm về cái thai của người vợ mới cưới. Ngày 4/8, Jothimani đưa Rani đi chơi nhưng lại bắt đầu tra hỏi vợ mới cưới về việc mang thai và sau đó ra tay giết hại Rani. Khi trở về nhà, Jothimani nói với người nhà rằng vợ anh ta đi chơi với bạn nhưng không về nhà, người đàn ông này còn giả vờ đi tìm nạn nhân cùng với những người trong gia đình.

Vì sao khi xử tử hình, các nữ tử tù thời cổ đại đều bị lột sạch áo?

Vì sao khi xử tử hình, các nữ tử tù thời cổ đại đều bị lột sạch áo?

Những nữ tử tù thời cổ đại đều phải cởi áo trước khi bị chặt đầu khiến không ít người tò mò về bí mật phía sau.

Xem thêm
Từ khóa:   bóp cổ vợ đến chết quan hệ tình cảm Ấn Độ

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 2 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 31 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 54 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 56 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích