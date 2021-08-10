Một phần thi thể bị cháy của người phụ nữ đã được tìm thấy, được biết người vợ 20 tuổi đã bị chồng ra tay giết hại dã man sau khi kết hôn 2 ngày.

Theo India Today, một phần thi thể bị cháy của người phụ nữ đã được tìm thấy vào ngày 7/8 và gửi đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết, một phụ nữ 20 tuổi đã bị chồng ra tay giết hại ở Madurai, Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày thứ hai sau đám cưới.

Jothimani đã ra tay giết hại Rani vào ngày thứ hai sau khi hôn lễ được tổ chức

Theo cảnh sát, Gladys Rani kết hôn với Jothimani ở Madurai vào ngày 2/8. Có vẻ như Rani và Jothimani đã có quan hệ tình cảm với nhau trước khi kết hôn. Vào ngày 4/8, Jothimani thông báo cho cha mẹ của Rani rằng cô ấy đi ra ngoài để gặp một người bạn nhưng không thấy trở về nhà. Nhưng đến ngày 7/8, cảnh sát đã tìm thấy một phần thi thể bị cháy của Rani.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Jothimani có hành động đáng ngờ. Khi bị thẩm vấn, người đàn ông này đã thú nhận rằng anh ta đã bóp cổ vợ đến chết. Jothimani đã kết hôn với Rani sau khi một số người thân của cô gái đe dọa sẽ làm hại Jothimani nếu anh không cưới Rani vì cô đang mang thai 4 tháng.

Sau khi giết hại vợ, Jothimani đã nói với người nhà rằng vợ đi chơi với bạn không về nhà

Jothimani nói rằng anh ta rất buồn bã vì anh ta tin rằng mình không phải chịu trách nhiệm về cái thai của người vợ mới cưới. Ngày 4/8, Jothimani đưa Rani đi chơi nhưng lại bắt đầu tra hỏi vợ mới cưới về việc mang thai và sau đó ra tay giết hại Rani. Khi trở về nhà, Jothimani nói với người nhà rằng vợ anh ta đi chơi với bạn nhưng không về nhà, người đàn ông này còn giả vờ đi tìm nạn nhân cùng với những người trong gia đình.

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