Một bé gái 6 tuổi tại sống tại Nhật Bản đã bị chính anh trai 17 tuổi của mình bạo hành đến chết, trên người có 100 vết thương.

Theo Mạng Hoàng Cầu, ngày 11/8 truyền thông Nhật Bản đưa tin một thiếu niên 17 tuổi đã giết chết em gái 6 tuổi của mình bằng bạo lực gia đình. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Nhật Bản.

Cậu bé 17 tuổi đã giết hại em gái 6 tuổi của mình bằng bạo lực gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Một nguồn tin cho hay, thiếu niên 17 tuổi này sống ở thành phố Otsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản đã nói với cảnh sát rằng, cậu bé bắt đầu hành vi bạo lực với em gái từ ngày 22/7. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng biết thêm thông tin, cậu bé sống với mẹ và 3 cô em gái, người mẹ thường xuyên vắng nhà.

Trường tiểu học ở thành phố Otsu bước vào kì nghỉ hè từ ngày 21/7, chính vì vậy thời gian cậu bé phải chăm sóc em gái tăng lên, điều này có thể khiến cậu thiếu niên có hành vi bạo lực gia đình với em gái mình. Cậu thiếu niên này thú nhận rằng, đôi khi cậu bé đấm đá em gái của mình liên tiếp hơn 10 lần.

Người dân xung quanh vô cùng sốc trước cái chết thương tâm của bé gái 6 tuổi

Theo truyền thông Nhật Bản, vào ngày 1/8, cậu bé đã nhờ những người dân xung quanh giúp đỡ. Người anh nói rằng em gái cậu bị ngã và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Vậy nhưng cô bé 6 tuổi đã qua đời sau đó. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát địa phương phát hiện nạn nhân có các triệu chứng như vỡ thận và gãy xương sườn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do chấn thương.

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