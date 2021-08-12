Ớn lạnh: Sợ con lớn lên sẽ trở thành quái vật, người đàn ông nhẫn tâm giết hại hai đứa con ruột của mình

Thế giới 12/08/2021 20:46

Một người đàn ông đã bị cáo buộc giết hại hai đứa con của mình bằng súng phóng giáo vì sợ các con lớn lên sẽ trở thành quái vật.

Một huấn luyện viên lướt sóng ở California đã giết chết hai con nhỏ của mình bằng súng phóng giáo (súng harpoon) tại Mexico. Truyền thông Mỹ cho hay, vào ngày 9/8, Matthew nhập cảnh một mình trở lại Mỹ và không mang theo bất kỳ đứa trẻ nào. Sự việc ngày càng trở nên kỳ quặc khi các nhân viên điều tra tìm thấy thứ gì đó có vẻ như là máu trong xe của Matthew.

quai vat 1
 Sau khi giết hại hai con ở Mexico, Matthew đã trở về Mỹ một mình

Ngay sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã gọi điện cho cảnh sát Mexico để nhắc họ rằng những đứa con của Matthew vẫn đang mất tích. Cảnh sát địa phương sau đó đã phát hện hai đứa trẻ giống với miêu tả về hai đứa con của Matthew, nhưng điều đau lòng là bé gái 10 tháng tuổi và bé trai 2 tuổi đều đã tử vong.

Theo điều tra, Matthew bị cáo buộc đã dùng súng harpoon bắt vào ngực những đứa trẻ. Người đàn ông này khai rằng, anh ta “nghĩ rằng con mình sẽ trở thành quái vật, vì vậy anh ta phải giết chúng". Matthew nói rằng anh ta đã nhìn thấy một bóng ma. Bóng ma cho biết vợ anh ta có DNA của rắn và đã truyền nó cho các con của anh ta.

quai vat 2
 Matthew khai rằng, anh sợ 2 con lớn lên sẽ trở thành quái vật nên đã giết chúng

Các nhà điều tra cho biết, họ đã tìm thấy vũ khí giết người và bộ quần áo dính máu mà Matthew đã vứt bỏ ở Mexico. Hiện tại, Matthew đã bị bắt, theo kế hoạch người đàn ông này sẽ ra hầu tòa vào những ngày sắp tới.

Gây tai nạn khiến hai mẹ con chết thảm, nam thanh niên lại có vô số fan cuồng vì lý do ít ai ngờ tới

Gây tai nạn khiến hai mẹ con chết thảm, nam thanh niên lại có vô số fan cuồng vì lý do ít ai ngờ tới

Dù đã bị kết án sau khi gây tai nạn, nam thanh niên người Mỹ lại có một lượng lớn fan hâm mộ, sự việc này khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   súng phóng giáo súng harpoon vũ khí giết người

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 2 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 31 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 54 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 56 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích