Một người đàn ông đã bị cáo buộc giết hại hai đứa con của mình bằng súng phóng giáo vì sợ các con lớn lên sẽ trở thành quái vật.

Một huấn luyện viên lướt sóng ở California đã giết chết hai con nhỏ của mình bằng súng phóng giáo (súng harpoon) tại Mexico. Truyền thông Mỹ cho hay, vào ngày 9/8, Matthew nhập cảnh một mình trở lại Mỹ và không mang theo bất kỳ đứa trẻ nào. Sự việc ngày càng trở nên kỳ quặc khi các nhân viên điều tra tìm thấy thứ gì đó có vẻ như là máu trong xe của Matthew.

Sau khi giết hại hai con ở Mexico, Matthew đã trở về Mỹ một mình

Ngay sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã gọi điện cho cảnh sát Mexico để nhắc họ rằng những đứa con của Matthew vẫn đang mất tích. Cảnh sát địa phương sau đó đã phát hện hai đứa trẻ giống với miêu tả về hai đứa con của Matthew, nhưng điều đau lòng là bé gái 10 tháng tuổi và bé trai 2 tuổi đều đã tử vong.

Theo điều tra, Matthew bị cáo buộc đã dùng súng harpoon bắt vào ngực những đứa trẻ. Người đàn ông này khai rằng, anh ta “nghĩ rằng con mình sẽ trở thành quái vật, vì vậy anh ta phải giết chúng". Matthew nói rằng anh ta đã nhìn thấy một bóng ma. Bóng ma cho biết vợ anh ta có DNA của rắn và đã truyền nó cho các con của anh ta.

Matthew khai rằng, anh sợ 2 con lớn lên sẽ trở thành quái vật nên đã giết chúng

Các nhà điều tra cho biết, họ đã tìm thấy vũ khí giết người và bộ quần áo dính máu mà Matthew đã vứt bỏ ở Mexico. Hiện tại, Matthew đã bị bắt, theo kế hoạch người đàn ông này sẽ ra hầu tòa vào những ngày sắp tới.

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