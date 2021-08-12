Trong khi hai nữ nhân viên bị say rượu, tổng giám đốc công ty dịch vụ họ Trương đã lần lượt cưỡng hiếp họ.

Theo The Paper, người đàn ông họ Trương sinh năm 1992 và là tổng giám đốc một công ty dịch vụ tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 15/11/2020, tại tầng 2 trong ký túc xá của một công ty dịch vụ ở Thượng Hải, trong khi nạn nhân họ Thân đang say rượu, không có cơ hội chống cự, Trương đã tấn công tình dục nữ nhân viên này.

Khi nhân viên nữ uống rượu say không có sức phản kháng, Trương đã cưỡng hiếp họ

Đến khoảng 20 giờ ngày 17/11/2020, Trương cùng các nạn nhân là Tôn và Thân đang dùng bữa trong phòng khách ở tầng một – đây là nơi ở tạm thời của Trương trong công ty. Khi Thân bị say rượu và về phòng trên tầng 2, Trương cũng kiếm cớ rời đi và vào phòng của Thân. Trong khi Thân say rượu không có sức chống cự, Trương đã cưỡng bức Thân quan hệ tình dục với mình.

Cũng vào khoảng 22 giờ ngày 17/11/2020, Trương ở một mình với nạn nhân còn lại họ Tôn. Lợi dụng Tôn say rượu và không thể chống cự, Trương đã cưỡng hiếp nữ nhân viên họ Tôn trong phòng ngủ của mình. Sau đó để che đậy hành vi phạm pháp, Trương đã đưa Tôn quay trở lại phòng ngủ của nhân viên nữ.

Trong cùng một đêm, tổng giám đốc 9X đã tấn công tình dục hai nữ nhân viên của mình

Đến ngày 11/12/2020, Trương bị cơ quan an ninh bắt giữ, hắn đã thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào ngày 29/3 năm nay, tòa án đã đệ đơn truy tố công khai Trương vì tội hiếp dâm.

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