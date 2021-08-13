Cháu gái 5 tuổi thường quấy khóc không lý do, bà nội cởi quần áo kiểm tra sau đó liền bí mật báo cảnh sát

Thế giới 13/08/2021 06:41

Sau khi phát hiện chuyện động trời, bà nội liền gọi điện báo cảnh sát mà không thông báo cho con trai biết trước.

Mỗi đứa trẻ đều là báu vật của thế giới này, các em cần được nâng niu và trân trọng. Vậy nhưng trong thực tế cuộc sống, vẫn có một số trẻ em phải âm thâm chịu đựng bạo lực gia đình. Điều này sẽ là những ký ức không thể xóa nhòa và ảnh hưởng đến tương lai của các bé.

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 Thấy cháu gái 5 tuổi thường quấy khóc không rõ lý do, bà nội đã phát hiện bí mật động trời trên cơ thể cô bé

Vì bố mẹ quanh năm phải làm việc bên ngoài nên Tiểu Uyển đã trải qua thời thơ ấu bên bà nội, vì vậy cô bé có mối quan hệ rất tốt với bà nội. Vậy nhưng sau này, bố của Tiểu Uyển kiến được nhiều tiền và đã trụ vững được ở thành phố, bố Tiểu Uyển đã đón cô bé về chăm sóc.

Cháu gái về sống với bố được hai tháng, bà nội vô cùng nhớ cháu nên đã mang theo hành lý của mình đến ở với con trai một thời gian. Sau khi đến nhà con trai, bà nội muốn dỗ Tiểu Uyển ngủ như ngày trước nhưng không ngờ cháu gái 5 tuổi lại bất ngờ khóc không rõ lý do. Không biết lý do vì sao, bà nội ôm lấy cháu, hai bà cháu cùng khóc. Bất ngờ, bà nội nhìn thấy vết bầm trên cánh tay của Tiểu Uyển. Linh cảm có điều chẳng lành, bà nội đã cởi đồ của cháu gái ra kiểm tra. Những gì nhìn thấy khiến bà sửng sốt, ngay sau đó bà nội đã gọi điện báo cảnh sát mà không thông báo cho con trai.

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 Sau khi biết mọi chuyện, bà nội liền gọi điện báo cảnh sát mà không thông báo cho con trai biết

Hóa ra, bố mẹ của Tiểu Uyển sớm đã ly hôn do bất hòa tình cảm, người phụ nữ sống cùng bố Tiểu Uyển hiện nay là mẹ kế của bé. Mặc dù bề ngoài người mẹ kế luôn tỏ vẻ đối đãi rất tốt với Tiểu Uyển, vậy nhưng bà ta lại “tra tấn” ở những nơi mà bố cô bé không thể nhìn thấy. Đặc biệt vào lúc nửa đêm, người mẹ kế thường xuyên đánh đập Tiểu Uyển. Quá đau lòng với những gì nhìn thấy, bà nội đã ngay lập tức báo cảnh sát.

Sau khi bố Tiểu Uyển biết chuyện người vợ hiện tại đã bạo hành con gái, phản ứng đầu tiên của ông là vô cùng sốc. Sau đó bố Tiểu Uyển nghiêm khắc giáo dục vợ và yêu cầu người phụ nữ này phải xin lỗi con gái và không được tái phạm hành vi này nữa, nếu không ông sẽ cương quyết ly hôn.

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Từ khóa:   cương quyết ly hôn bạo lực gia đình thường xuyên đánh đập

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