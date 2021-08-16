Con gái 19 tuổi đã qua đời bất ngờ báo mộng cho mẹ rằng sắp thành hôn, sau khi đào mộ lên người mẹ không tin vào những gì nhìn thấy

Thế giới 16/08/2021 06:55

Người mẹ bất ngờ nằm mơ thấy con gái, cô gái trẻ nói với mẹ rằng mình sắp thành hôn, người mẹ bất an cho đào mộ con gái lên và sững sờ với quan tài của con gái.

Trong làng có một cô gái rất xinh đẹp 19 tuổi tên Kim Hà. Sau khi bố qua đời, Kim Hà và mẹ sống nương tựa vào nhau. Từ khi còn nhỏ Kim Hà đã là một đứa trẻ rất thông minh và ngoan ngoãn. Biết một mình mẹ vất vả, Kim Hà thường giúp mẹ làm việc nhà và những việc đồng áng. Càng lớn Kim Hà càng xinh đẹp, thanh niên trong làng đều rất thích cô, nhiều người ngỏ ý muốn cầu hôn nhưng Kim Hà chưa ưng ai trong số họ.

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 Mẹ Kim Hà luôn mong muốn được nhìn thấy con gái của mình kết hôn

Một ngày nọ, Kim Hà đến bên hồ để giặt quần áo. Bất ngờ cô bị trượt chân và ngã xuống hồ, vì không biết bơi nên cô gái 19 tuổi đã bị chết đuối. Sau khi biết tin con gái qua đời, mẹ Kim Hà khóc cạn nước mắt, bà ôm thi thể con gái khiến những người trong làng đều không cầm được nước mắt. Mẹ Kim Hà nén đau thương tổ chức tang lễ cho con gái. Những ngày sau đó ngày nào bà cũng khóc, bà than thở rằng tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời bà là không được nhìn thấy con gái đi lấy chồng.

Một đêm, mẹ Kim Hà nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, Kim Hà nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con sắp kết hôn rồi, mẹ đến dự đám cưới của con nhé”. Mẹ Kim Hà cảm thấy rất kỳ lạ nên đã tìm một đạo sĩ để hỏi về giấc mơ của mình. Vị đạo sĩ siết chặt ngón tay và nói: “Con gái bà quả thật sắp lấy chồng, bây giờ hai người đã được chôn cất cùng nhau”. Khi nghe những điều này, mẹ Kim Hà không tin những gì đạo sĩ nói. Bà cho biết, khi chôn cất, con gái bà nằm một mình trong quan tài, làm sao có thể chôn cùng ai được.

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 Vậy nhưng sau khi qua đời, Kim Hà bất ngờ báo mộng cho mẹ nói rằng mình sắp kết hôn

Khúc mắc trong lòng, mẹ Kim Hà và vị đạo sĩ quyết định đào mộ của cô gái 19 tuổi lên nhưng phát hiện quan tài trống rỗng, thi thể của Kim Hà không thấy đâu. Đạo sĩ lấy tóc của mẹ Kim Hà đặt vào la bàn. Theo la bàn, hai người tìm đến một ngôi mộ khác, sau khi khai quật ngôi mộ này lên, quả thực bên trong có hai thi thể, Kim Hà và một người thanh niên.

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 Dù con gái đã qua đời nhưng mẹ Kim Hà vẫn tổ chức hôn lễ cho cô

Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, người đàn ông này nói: “Tôi là người làng bên, con trai tôi mới mất nhưng chưa có vợ. Vì vậy đã tìm người để chôn cùng con trai. Gia đình sẵn sàng chi trả tiền sính lễ để cho cặp đôi được kết hôn”. Dưới sự chứng kiến của đạo sĩ, mẹ Kim Hà đã tổ chức một đám cưới đơn giản cho cô con gái xấu số. Một đêm khác, mẹ Kim Hà lại nằm mơ thấy con gái, Kim Hà nói rằng: “Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con nhiều năm, chồng con đối xử với con rất tốt và con thấy hài lòng với cuộc sống của mình”. Mẹ Kim Hà cho biết, chỉ cần con gái hạnh phúc là bà đã rất vui rồi.

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