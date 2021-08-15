Vợ mang thai sau một lần đi tắm suối nước nóng, người chồng hoài nghi và phản ứng bất ngờ của người vợ

Thế giới 15/08/2021 07:30

Hai vợ chồng lên kế hoạch sinh con suốt 5 năm nhưng không thành công, vậy nhưng sau một lần đi tắm suối nước nóng vợ bất ngờ mang thai.

Mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra trên thế giới này, một cặp vợ chồng kết hôn 6 năm và lên kế hoạch mang thai suốt 5 năm nhưng vẫn không thành công. Vậy nhưng sau một lần đi tắm suối nước nóng, người vợ thông báo cho chồng rằng mình đã mang thai. Mong ngóng bao nhiêu lâu, tuy nhiên người chồng lại không vui vì việc này. Mâu thuẫn ngày càng tăng khiến hai vợ chồng lại phải tiến hành thủ tục ly hôn trước khi đứa con chào đời.

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 Vợ bất ngờ thông báo mang thai sau một lần đi tắm suối nước nóng khiến Tiểu Ngô nghi ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Mỹ và Tiểu Ngô kết hôn đã được 6 năm, họ luôn mong muốn có một đứa con sau khi kết hôn nhưng chưa một lần thành công. Thời gian trước, Tiểu Ngô đưa vợ đến một ngôi làng ở ngoại ô để nghỉ dưỡng, ở đây không gian trong lành lại có suối nước nóng có thể ngâm mình thỏa thích khiến hai vợ chồng vô cùng thích thú. Sau khi về nhà, Tiểu Mỹ lại phát hiện mình đang mang thai. Thay vì vui vẻ, Tiểu Ngô lại nghi ngờ đứa bé này không phải con mình.

Trước đây, trong một lần khám sức khỏe của công ty, Tiểu Ngô biết được tinh trùng của mình có tỉ lệ sống sót không cao. Anh luôn nghĩ rằng kiếp này sẽ không thể có con, vậy nhưng hiện nay vợ lại đột ngột mang thai khiến Tiểu Ngô cảm thấy đứa bé này không phải là con ruột của mình và nghi vợ ngoại tình.

Tiểu Ngô nghĩ đi nghĩ lại, sau khi kết hôn, vợ luôn yêu bản thân và không làm điều gì phản bội chồng. Vậy nhưng xét nghiệm trước đây của Tiểu Ngô lại khiến anh chắc chắn rằng mình bị vô sinh và không thể khiến vợ mang thai được. Sau đó, Tiểu Ngô nói hết những suy nghĩ của mình với Tiểu Mỹ và đề nghị đi xét nghiệm huyến thống, Tiểu Ngô nói thẳng với vợ rằng: “Anh cảm thấy việc này có vấn đề”.

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 Tiểu Ngô nghĩ rằng mình bị vô sinh nên đã đề nghị vợ làm giám định huyết thống - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự tra hỏi của chồng, Tiểu Mỹ rất buồn. Cô không làm gì có lỗi với chồng nhưng đổi lại là sự hoài nghi. Nếu đồng ý làm giám định theo yêu cầu của chồng đối với Tiểu Mỹ là một sự xúc phạm. Tiểu Mỹ nói với chồng rằng cô muốn ly hôn rồi sau đó sẽ tự đi làm giám định để chứng minh sự trong sạch của mình. Quyết định của Tiểu Mỹ khiến Tiểu Ngô vô cùng sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến kịch bản này.

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Từ khóa:   giám định huyết thống nghi vợ ngoại tình suối nước nóng

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