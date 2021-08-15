Người đàn ông và kế hoạch hẹn hò với 365 người phụ nữ, trong đó có cả bà ngoại 105 tuổi của mình

Một người đàn ông được mệnh danh là ‘ông vua hẹn hò’ đã lên kế hoạch hẹn hò với 365 phụ nữ và nổi tiếng với kế hoạch của mình.

Sunder Ramu là một diễn viên, vũ công chuyên nghiệp và nhiếp ảnh gia người Ấn Độ. Anh nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh “ông vua hẹn hò”. Vào ngày 31/12/2014, Sunder Ramu thông báo trên facebook của mình rằng, anh sẽ lên kế hoạch hẹn hò với 365 phụ nữ. “Ông vua hẹn hò” cũng đưa ra yêu cầu những người phụ nữ chủ động rủ mình đi chơi, lên kế hoạch đi ăn ở đâu, phía nữ nấu ăn hoặc thanh toán hóa đơn. Sunder Ramu đăng lại từng cuộc hẹn hò chi tiết trên trang cá nhân của mình Điều đáng ngạc nhiên là vài phút sau khi Sunder Ramu đăng tải thông tin, một người phụ nữ đã mời anh ta đi ăn trưa và sau đó anh cũng ghi lại chi tiết chuyện hẹn hò của từng phụ nữ trên trang cá nhân của mình.

Ấn Độ là nơi hôn nhân bị sắp đặt, những buổi hẹn hò chuẩn mực khá hiếm và hành động của Sunder Ramu đã gây sốc. Một số ý kiến phản đối cho rằng Sunder Ramu đang cố khoe mẽ rằng mình quen biết nhiều người phụ nữ và giống như một tay chơi. Sunder Ramu đã ly hôn và tự nhận là rất lãng mạn nhưng anh khẳng định rằng hành động của mình không phải vì mục đích khiêu dâm. Nhìn qua những người mà Sunder Ramu đã hẹn hò có thể thấy, anh từng hẹn hò với bà ngoại 105 tuổi của mình, một người phụ nữ gom rác, một nữ tu 90 tuổi…

Vào tháng 12/2012, một vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi, một nữ sinh 23 tuổi bị tấn công tình dục nghiêm trọng trên một chiếc xe buýt ở thủ đô Ấn Độ đã tạo một cú sốc mạnh cho Sunder Ramu. Anh chia sẻ rằng: “Tôi đã không ngủ được trong vài đêm”. Trong danh sách của 'ông vua hẹn hò' có bà ngoại 105 tuổi của anh và một nữ tu 90 tuổi... Sau đó, “ông vua hẹn hò” đi du lịch ở nước ngoài, có nhiều người hỏi anh tại sao ở Ấn Độ phụ nữ lại bị đối xử tệ như vậy? lúc đó Sunder Ramu cảm thấy tức giận và buồn bã. Chính vì vậy anh hạ quyết tâm muốn sự bình đẳng với phụ nữ du nhập vào Ấn Độ, để những người phụ nữ của đất nước này cải thiện quyền bình đẳng của mình. Sunder Ramu cho biết: “Tôi đến từ một một xã hội gia trưởng và tôi hy vọng rằng có thể thay đổi được điều gì đó bằng hành động của mình”.

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