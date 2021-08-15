Người đàn ông và kế hoạch hẹn hò với 365 người phụ nữ, trong đó có cả bà ngoại 105 tuổi của mình

Thế giới 15/08/2021 18:54

Một người đàn ông được mệnh danh là ‘ông vua hẹn hò’ đã lên kế hoạch hẹn hò với 365 phụ nữ và nổi tiếng với kế hoạch của mình.

Sunder Ramu là một diễn viên, vũ công chuyên nghiệp và nhiếp ảnh gia người Ấn Độ. Anh nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh “ông vua hẹn hò”. Vào ngày 31/12/2014, Sunder Ramu thông báo trên facebook của mình rằng, anh sẽ lên kế hoạch hẹn hò với 365 phụ nữ. “Ông vua hẹn hò” cũng đưa ra yêu cầu những người phụ nữ chủ động rủ mình đi chơi, lên kế hoạch đi ăn ở đâu, phía nữ nấu ăn hoặc thanh toán hóa đơn.

ong vua hen ho 1
 Sunder Ramu đăng lại từng cuộc hẹn hò chi tiết trên trang cá nhân của mình

Điều đáng ngạc nhiên là vài phút sau khi Sunder Ramu đăng tải thông tin, một người phụ nữ đã mời anh ta đi ăn trưa và sau đó anh cũng ghi lại chi tiết chuyện hẹn hò của từng phụ nữ trên trang cá nhân của mình.

Ấn Độ là nơi hôn nhân bị sắp đặt, những buổi hẹn hò chuẩn mực khá hiếm và hành động của Sunder Ramu đã gây sốc. Một số ý kiến phản đối cho rằng Sunder Ramu đang cố khoe mẽ rằng mình quen biết nhiều người phụ nữ và giống như một tay chơi.

Sunder Ramu đã ly hôn và tự nhận là rất lãng mạn nhưng anh khẳng định rằng hành động của mình không phải vì mục đích khiêu dâm. Nhìn qua những người mà Sunder Ramu đã hẹn hò có thể thấy, anh từng hẹn hò với bà ngoại 105 tuổi của mình, một người phụ nữ gom rác, một nữ tu 90 tuổi…

Vào tháng 12/2012, một vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi, một nữ sinh 23 tuổi bị tấn công tình dục nghiêm trọng trên một chiếc xe buýt ở thủ đô Ấn Độ đã tạo một cú sốc mạnh cho Sunder Ramu. Anh chia sẻ rằng: “Tôi đã không ngủ được trong vài đêm”.

ong vua hen ho 2
 Trong danh sách của 'ông vua hẹn hò' có bà ngoại 105 tuổi của anh và một nữ tu 90 tuổi...

Sau đó, “ông vua hẹn hò” đi du lịch ở nước ngoài, có nhiều người hỏi anh tại sao ở Ấn Độ phụ nữ lại bị đối xử tệ như vậy? lúc đó Sunder Ramu cảm thấy tức giận và buồn bã. Chính vì vậy anh hạ quyết tâm muốn sự bình đẳng với phụ nữ du nhập vào Ấn Độ, để những người phụ nữ của đất nước này cải thiện quyền bình đẳng của mình. Sunder Ramu cho biết: “Tôi đến từ một một xã hội gia trưởng và tôi hy vọng rằng có thể thay đổi được điều gì đó bằng hành động của mình”.

Hy hữu: Cô dâu vào nhầm phòng phù rể trong đêm tân hôn và cái kết cười ra nước mắt

Hy hữu: Cô dâu vào nhầm phòng phù rể trong đêm tân hôn và cái kết cười ra nước mắt

Sau một ngày mệt mỏi vì tổ chức đám cưới, cô dâu đi nhầm vào phòng của phù rể nhưng chẳng thể phân biệt được đâu là chồng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Ấn Độ tấn công tình dục mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 51 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 20 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 43 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 46 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích